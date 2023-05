Na mira da CBF, Ancelotti projeta próxima temporada do Real Madrid

Após a eliminação do Real Madrid para o Manchester City nesta quarta-feira (17), na Champions League, Carlo Ancelotti já projetou a próxima temporada. O técnico italiano falou em voltar competindo no próximo ciclo, já que o Real não pode conquistar mais nenhum título na atual temporada. Com contrato até junho de 2024, o treinador italiano está na mira da CBF para o comando da seleção brasileira.

Em entrevistas passadas, ele chegou a afirmar o desejo de permanecer no Real Madrid e cumprir o seu contrato. A imprensa europeia especulava que o treinador poderia ser demitido caso não conquistasse a Liga dos Campeões.

"Agora a ideia é lutar, competir nessa e na próxima temporada na Champions League e nas outras competições também. Fazemos isso bem, temos que aceitar que de vez em quando isso vai acontecer, não podemos sempre vencer, seremos batidos de vez em quando e temos que voltar para a próxima temporada", afirmou Ancelotti.

Ele também falou sobre o desempenho ruim de seu time. "Não foi uma boa performance para a gente hoje. O City jogou melhor, mereceu vencer, principalmente no primeiro tempo. Eles tomaram a vantagem do jogo e foi muito difícil para nós conseguirmos virar o jogo. Tentamos, mas foi muito mais difícil porque a performance deles foi muito boa", comentou.

"Acho que eles pressionaram muito a gente no primeiro tempo, fizeram uma pressão alta na nossa área, controlaram bem a bola... Eu esperava que isso fosse intenso da parte deles no início do jogo. Eu tinha ideia que eles iam querer controlar a bola. Evidente que isso acontece às vezes no futebol e temos que aceitar".