Liga Europa - Pelos duelos de volta das semifinais do torneio, nesta quinta-feira, às 16h, se enfrentam: Sevilla (1) x (1) Juventus e Bayer Leverkusen (0) x (1) Roma. Homofobia - Um estudo do Coletivo de Torcidas Canarinhos LGBTQ , realizado com o apoio da CBF, registrou 74 casos de homofobia no futebol brasileiro em 2022. O levantamento registrou um total de 74 casos em 2022, envolvendo agentes ligados ao futebol brasileiro, tanto dentro quanto fora de campo. De acordo com o trabalho, houve um aumento significativo de 76% em relação ao período anterior. Em 2021, foram registrados 42 casos, enquanto em 2020, ano marcado pelo início da pandemia de Covid-19 e pela paralisação dos jogos, esse número foi de 20 casos. Liverpool - A direção do clube confirmou nesta quarta-feira que Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner e Alex Oxlade-Chamberlain vão deixar a equipe ao fim da atual temporada europeia, que se encerrará no próximo mês. O meia-atacante brasileiro, que defendeu a seleção no último ciclo para a Copa do Mundo, é um dos sonhos do Corinthians. Os quatro jogadores têm vínculo com o tradicional clube inglês somente até junho. Manipulação - Ivan Toney, atacante do Brentford, foi suspenso, nesta quarta-feira, por oito meses pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA) por violar regras de apostas. A entidade disse que o jogador foi banido "de todo futebol e atividades relacionadas ao futebol com efeito imediato" até 16 de janeiro de 2024, além de ter sido multado em 50 mil libras (cerca de R$ 308 mil). Basquete - No primeiro duelo entre LeBron James e Nikola Jokic, o sérvio levou a melhor sobre o norte-americano e o Denver Nuggets venceu o Los Angeles Lakers por 132 a 126, na noite de terça-feira, no primeiro jogo da final da Conferência Oeste da NBA. As duas equipes voltam a se enfrentar na quinta-feira, às 21h30min, novamente na casa dos Nuggets.