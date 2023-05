Djokovic diz que é "impossível" ser amigo de Federer e Nadal

Folhapress

O tenista Novak Djokovic disse que é "impossível" ser amigo de Roger Federer ou de Rafael Nadal. O sérvio fez a afirmação em entrevista ao jornal italiano Corriere Della Sera. Para Nole, a rivalidade entre os três tenistas impede que haja uma relação pessoal. O sérvio ressaltou o respeito por ambos e a importância em sua carreira. Djokovic declarou que teve mais momentos fora das quadras com Nadal do que com Federer."Nunca fomos amigos, entre rivais não é possível. Mas nunca fomos inimigos. Sempre tive respeito pelo Federer, ele foi um dos maiores de todos os tempos. Ele teve um impacto extraordinário, mas nunca fui próximo dele", disse Djokovic sobre Federer."Nadal é apenas um ano mais velho que eu, somos ambos geminianos. No começo (da carreira) até jantamos juntos, duas vezes. Mas, mesmo com ele, a amizade é impossível. Sempre o respeitei e o admirei muito. Graças a ele e a Federer, cresci e me tornei quem sou. Isso nos unirá para sempre. Portanto, sinto gratidão por eles. Nadal faz parte da minha vida, nos últimos quinze anos o vi mais do que a minha mãe", afirmou Djokovic sobre Nadal.LEIA MAIS: Em abertura de Mausoléu, Edinho diz que sonha em assumir marca de PeléDjokovic, Nadal e Federer dominam o tênis mundial há duas décadas -63 dos 76 Grand Slams disputados desde 2004 foram conquistados por um dos três (82,9%). Os três são os maiores vencedores de Grand Slams da história. Nadal e Djokovic estão empatados no topo da lista com 22 conquistas. Federer, o primeiro a chegar a duas dezenas, parou em 20 troféus.Djokovic leva a melhor no confronto direto contra ambos. O sérvio bateu Federer 27 vezes em 50 ocasiões, enquanto superou Nadal em 30 de 59 partidas.