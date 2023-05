Mano Menezes busca reconstruir o Inter para se manter no cargo

O Inter inicia uma semana mais que decisiva, principalmente, para a manutenção de Mano Menezes no comando técnico da equipe. Após três derrotas em sequência, a pressão dos pares do presidente Alessandro Barcellos para a saída do treinador crescem no Beira-Rio. Entretanto, o Colorado terá pela frente um América-MG em crise pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto será nesta quarta-feira, às 21h30min, em Belo Horizonte.

Após a folga no domingo, o grupo se reapresentou e realizou um treino leve nesta segunda-feira. A notícia nada agradável é a baixa do zagueiro Vitão. Ele teve diagnosticado uma entorse no joelho esquerdo e já está em tratamento. Ele fica de fora da partida contra o Coelho e do clássico Grenal, pelo Brasileiro, no próximo domingo, na Arena.

Com isso, Mano terá que redefinir padrões para enfrentar os comandados de Vagner Mancini, no Estádio Independência. A partida pode ser a penúltima chance oferecida ao técnico, já que o embate com o maior rival poderá balançar o comandante no cargo. Por outro lado, um resultado positivo pela Copa do Brasil pode encaminhar a classificação às quartas de final e devolver a confiança ao grupo e ao treinador.

O ponto positivo é o retorno de Alan Patrick, que não atuou contra o Atlético-MG para se recuperar fisicamente. Além da volta do meia, há possibilidade da manutenção do esquema com três zagueiros, pois Mano tenta evitar gols no começo e no fim das partidas, o que afetou o desempenho da equipe nos últimos jogos. O Inter sofreu seis gols nos últimos três confrontos, e conta com o pior ataque do Brasileiro, com apenas quatro gols marcados até aqui. O lanterna América-MG, adversário desta quarta, tem cinco.

Enquanto isso, a direção segue de olho na abertura da janela de transferências para confirmar a contratação do volante Gustavo Cuéllar, atualmente no saudita Al-Hillal. As informações dão conta de que o Inter ofereceu 5 milhões de euros (cerca de R$ 26,6 milhões) pelo jogador. A expectativa é que o atleta feche com o Colorado e chegue a Porto Alegre no começo de julho.

Já o meia-atacante Mathias Rojas se afastou de Porto Alegre. O paraguaio está em contato com o Botafogo, que fez uma proposta com um salário mais atrativo. Outro atleta sondado pelo clube é o zagueiro do Corinthians Bruno Méndez. Como a permanência de Vitão é incerta, a direção busca o retorno do uruguaio que atuou por empréstimo entre 2021 e 2022.