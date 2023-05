Grêmio empata em 0 a 0 com o Fortaleza e mantém 18 jogos de invencibilidade na Arena

Grêmio e Fortaleza duelaram pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (14), às 16h. A partida ocorreu na Arena do Grêmio, que estava com o setor Norte fechado por ordem do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Por pedido do clube, a área foi aberta para a venda de ingressos promocionais para mulheres e crianças, neste Dia das Mães. O jogo terminou em 0 a 0, o destaque da partida foi o goleiro João Ricardo. Com o resultado, o Tricolor tem 18 jogos de invencibilidade dentro de seus domínios.O Tricolor começou muito energético no jogo, com marcação alta e pressão na saída de bola do Fortaleza. Aos quatro minutos, Grêmio fez bela triangulação, Bitello tocou para Vina na entrada da área, que bateu no ângulo João Ricardo fez grande defesa. Aos sete, a bola sobrou dentro da área e Romarinho deu uma bomba, mas Thomas Luciano fez a intervenção.Aos 13 minutos, Suárez recebeu dentro da área, bateu, mas o zagueiro Titi desviou. Aos 17, Dudu cruzou e Lucero cabeceou para fora. Tiro de meta para Grando. Aos 38, Villasanti bateu de fora, João Ricardo espalmou para frente, Bitello tentou pegar o rebote, mas recuou para o goleiro. O Grêmio foi superior na primeira etapa, a marcação pressão não dava espaços para o meio de campo de Vojvoda. LEIA MAIS: Ronaldo condena escândalo de manipulação de resultados e quer punição aos envolvidos