Inter perde por a 2 a 0 para o Atlético-MG, no Mineirão

O Inter viajou a Minas Gerais e visitou o Atlético-MG para o enfrentamento da 6ª rodada do Brasileiro, neste sábado (13), às 21h, no Estádio Beira-Rio. A partida terminou com o Galo sendo o vitorioso por 2 a 0, com gols marcados por Eduardo Vargas e Paulinho, com assistências de Pavon e Hulk. O Galo começou o jogo com um esquema mais avançado, enquanto o Inter marcava em um bloco recuado e buscava os contra-ataques. Logo no início, aos três minutos, Pavon cruzou e Vargas cabeceou pra baixo, Keiller espalmou a bola para cima, mas ela entrou. Atlético-MG 1x0 Inter.O Colorado criou algumas oportunidades, mas o Galo era muito superior na partida. Aos 15 minutos, De Pena bateu de fora, Everson espalmou e Mauricio marcou no rebote. Mas a bandeirinha marcou impedimento. Aos 23, Zaracho lançou para Hyoran, que bateu por cima do gol. LEIA MAIS: Brasileirão apresenta média histórica de público nas cinco primeiras rodadasO time de Mano tinha dificuldades para conectar o meio de campo ao ataque, o que gerava dificuldades aos atacantes, que sempre recebiam bolas “quebradas” e difíceis. Aos 29, Thauan Lara bateu forte de fora da área e Everson espalmou para escanteio. Foi um bom chute, mas o goleiro estava atento. O Inter voltou mais energético para a segunda etapa, já o Atlético parecia querer apenas a vitória simples. Aos 5 minutos, Paulinho driblou Mercado, invadiu a área, mas Vitão tirou para lateral. Aos 12, Bustos tocou para Mauricio dentro da área, que bateu fraco e Everson segurou firme. Aos 15 minutos, Pavon cruzou rasteiro para Hyoran, que bateu no travessão.Aos 23, Bustos bateu falta do meio de campo, Rômulo desviou e a bola explodiu na trave de Everson. Grande chance do Inter. Aos 28, Hulk bateu de fora da área e Keiller segurou firme. Aos 34, Paulinho recebeu dentro da área, chutou e Keiller fez um milagre a queima-roupa. Aos 50 minutos, Hulk enfiou por cima para Paulinho, que ganhou de Nico e bateu atravessado, a bola quicou e Keiller não conseguiu tirar. Atlético-MG 2x0 Inter. Inter 0 Keiller; Bustos (Lucca), Vitão, Mercado e Thauan Lara; Matheus Dias (Nico Hérnandez), Rômulo (Baralhas) e Carlos De Pena; Mauricio, Pedro Henrique (Wanderson) e Luiz Adriano (Alemão). Técnico: Mano Menezes. Atlético-MG 1 Everson; Mariano (Bruno Fuchs), Jemerson, Nathan e Rubens; Battaglia, Zaracho, Hyoran (Patrick) e Paulinho (Igor Gomes); Vargas (Hulk) e Pavon (Edenilson). Técnico: Eduardo Coudet. Arbitragem – Raphael Claus.