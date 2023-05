Ronaldo condena escândalo de manipulação de resultados e quer punição aos envolvidos

O ex-atacante Ronaldo Nazário, que atualmente acumula a função de empresário e acionista de dois clubes, fez um pronunciamento por meio de suas redes sociais para falar sobre o escândalo envolvendo possíveis manipulações de resultado em caso de apostas esportivas. O mandatário do Cruzeiro citou o fato como uma mancha no esporte e pediu a regulamentação do setor.



"Como ex-jogador, acionista de dois clubes e entusiasta do futebol, é claro que me entristece ver a história do esporte ser manchada dessa forma. As atividades fraudulentas de alguns (estão) descredibilizando os outros. A falta de ética, princípios, integridade e, sobretudo, de respeito ao torcedor...", diz parte do texto que foi postado em sua rede social.



Ronaldo, no entanto, conseguiu enxergar um lado positivo diante desse escândalo que vem dominando o noticiário esportivo e trazendo à tona personagens diretamente envolvidos com o futebol.

"Por outro lado, é um alívio ver uma operação séria como essa se desdobrar para afastar quem deve ser afastado, investigar o que deve ser investigado e punir quem deve ser punido, em prol do verdadeiro futebol, maior do que tudo isso. O jogo limpo, ético, sem manipulação e com total respeito ao que temos de mais valioso: a torcida", comentou em seu perfil no Twitter.



Além de mostrar seu desejo no êxito das investigações, o ex-camisa nove pediu ainda a profissionalização do setor de apostas para que episódios como esses não se repitam no futuro.



"Escancara-se hoje a necessidade de regulamentação do setor que, além de alavancar mercado bilionário, dificultaria muito a ação de fraudadores - protegendo as casas de apostas, o consumidor (que é o apostador comum) e a dignidade do esporte, violentada pelos esquemas de manipulação", complementou.