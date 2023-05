Ana Paula Borgo, ex-jogadora da seleção brasileira, morre aos 29 anos

A jogadora de vôlei Ana Paula Borgo morreu aos 29 anos. O anúncio da morte foi feito pela mãe, Debora Borgo. "Jesus recolheu minha filha, te receba em teus braços. Que dor, minha filha. A certeza que você está com Jesus. Como eu amo você", escreveu, em uma sequência de publicações nas redes sociais.A atleta teve diagnosticado um câncer no estômago em setembro do ano passado. Na época, ela defendia o Barueri e foi afastada para o tratamento. Borgo teve passagens pela seleção brasileira de vôlei. Ela foi campeã do Mundial sub-23 em 2015 e conquistou a prata da Liga das Nações em 2019.LEIA MAIS: Justiça acata nova denúncia de manipulação em jogos das Séries A e B e dois EstaduaisA Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) manifestou seu pesar pela morte da oposta. "Ela foi um grande talento do vôlei nacional", escreveu a entidade, em nota. O Fluminense também prestou sua homenagem. Ana Paula Borgo atuou pelo vôlei do Tricolor na temporada 2019/20.