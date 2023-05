Notas esportivas

Liga dos Campeões - No duelo italiano por uma das vagas na decisão do torneio, a Inter de Milão saiu na frente ao bater o Milan, em San Siro, por 2 a 0. Os gols da vitória foram marcados por Mkhitaryan e Dzeko. A partida de volta será na próxima terça-feira, dia 16, no mesmo estádio, mas agora chamado Giuseppe Meazza. Liga Europa - Nesta quinta-feira, ocorrem as partidas de ida da semifinal da competição, a Roma-ITA enfrenta o Bayern Leverkusen-ALE, às 16h, no estádio Olímpico de Roma. No mesmo horário, a Juventus-ITA duela com o Sevilla-ESP, no Juventus Stadium. Série C - O Ypiranga enfrenta o Paysandu nesta quinta-feira, às 20h, no Colosso da Lagoa, em partida válida pela 3ª rodada. O Canarinho ocupa a 6ª posição com quatro pontos, enquanto o Paysandu é o 13º, com três. Seleção brasileira - O Brasil completou nesta quarta-feira cinco meses sem técnico. O vácuo no comando é o maior desde a segunda passagem de Telê Santana, em 1986. Enquanto aguarda o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, a direção da CBF se mantém neutra. Atletismo - Pedro Henrique conquistou a maior marca da história do País no lançamento de dardo. Ele arremessou a uma distância de 83m89, atingindo a sétima melhor marca do mundo em 2023. Até então, Julio Cesar era o atual recordista brasileiro, com 83m67, marca conquistada por ele em 2015. O norte-americano Donavan Keith Banks fez a segunda melhor marca do dia (77m27), e o brasileiro Bruno Rodrigues de Farias fechou na terceira posição (64m57). Boxe - Wanderson de Oliveira (71kg) e Wanderley Pereira (75kg) venceram suas lutas nesta quarta-feira, garantindo a vaga na semifinal do Mundial masculino de Tashkent, no Uzbequistão. Com as medalhas confirmadas, resta esperar para saber qual será a cor de cada uma que será conquistada pelos brasileiros.