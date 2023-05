Falas de Renato Portaluppi não caem bem no Grêmio

O empate em 3 a 3 contra o Bragantino reascendeu a discussão sobre contratações no ambiente interno do Grêmio. Mesmo virando o jogo para 3 a 2, o time mandante não conseguiu segurar o placar e viu o Massa Bruta empatar após o erro do lateral-esquerdo Diogo Barbosa. Os torcedores presenciaram um empate com gosto de derrota, domingo, na Arena.

Na entrevista coletiva pós-jogo, o treinador Renato Portaluppi afirmou que o Tricolor apresenta jogos instáveis por causa dos desfalques que estão no departamento médico. "O problema é que todos eles (os adversários) vêm jogando praticamente completos, e a nossa equipe está muito desfalcada". Segundo o treinador, ele vem fazendo diversos ajustes na equipe. O volante Mila teve câimbras no fim da partida e, por isso, foi substituído pelo zagueiro Gustavo Martins, que atuou improvisado no meio de campo.

Além disso, Thomas Luciano foi o titular da lateral-direita, pois João Pedro se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda e Fábio lesionou o tornozelo no treinamento do último sábado. Foi constatada uma ruptura parcial do ligamento talofibular anterior. Já Pepê segue inseguro sobre sua condição física e também ficará de fora, assim como Reinaldo, que está no fim da recuperação. O mesmo ocorre com os volantes Villasanti e Carballo, que segue com seus retornos indefinidos.

Portaluppi se mostrou muito irritado com a atuação da equipe e afirmou que o Bragantino foi superior em todos os aspectos. Na sequência da entrevista, ele reclamou da falta de opções no banco de reservas e enfatizou que a equipe não ganhará nada em 2023 se não contratar mais atletas. "A gente precisa de dois ou três jogadores de velocidade se o Grêmio quiser brigar por alguma coisa. Para brigar por algo, tem que gastar. Se gasta, se briga por alguma coisa. Entendo o lado do clube, mas não exijam que o Grêmio seja campeão brasileiro ou da Copa do Brasil".

A afirmação causou desconforto em muitos torcedores e dirigentes gremistas. Afinal, a gestão Alberto Guerra fez investimentos pesados no grupo e conseguiu as contratações de Franco Cristaldo (R$ 24 milhões), Felipe Carballo (R$ 15 milhões) e Luis Suárez (salário de R$ 2 milhões). Agora, o clube foca na partida contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 21h30min, no Allianz Parque. Nesta terça, Portaluppi comanda a última atividade antes do confronto em São Paulo.