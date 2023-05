Em jogo de seis gols, Grêmio e Bragantino empatam na Arena

Em um jogo de seis gols, o Grêmio empatou com o Bragantino em 3 a 3 neste domingo (7) pelo Campeonato Brasileiro, na Arena. Os gols tricolores na partida foram marcados por Cristaldo, Luis Suárez e Everton Galdino; 0 time paulista marcou com Matheus Fernandes, Sasha e Thiago Borbas. Com o resultado, o time de Renato Portaluppi ocupa a sétima colocação do Brasileirão com sete pontos.

A partida na Arena começou de forma alucinante. No primeiro minuto de jogo, os jogadores do Grêmio reclamaram de toque na mão de Jadsom após cruzamento na área. O árbitro Paulo Cesar Zanovelli foi chamado no VAR. Após revisão o árbitro confirmou o pênalti. Cristaldo bateu a penalidade forte e sem chance para o goleiro Lucão para abrir o placar na Arena.

Aos oito minutos, o time paulista empatou a partida. A bola sobrou para Matheus Fernandes na área, que deslocou goleiro Gabriel Grando. Por volta dos 15 minutos da partida, a torcida Tricolor perdeu a paciência com os jogadores da defesa, principalmente com o jogador Diogo Barbosa e Lucas Silva que eram vaiados a todo o momento.

Na primeira etapa, o Bragantino dominou a partida criando diversas chances de gol. O Grêmio passou por um momento de instabilidade e a todo o momento Renato Portaluppi criticava a atuação dos atletas. Na saída de campo, as vaias tomaram conta da Arena.

No segundo tempo, o técnico Renato Portaluppi tentou modificar a partida e colocou os jogadores Zinho e Everton Galdino. O primeiro efeito, porém, não foi positivo: aos sete minutos, o Bragantino marcou o segundo gol da partida. Em rápido contra-ataque, Sasha recebeu de Matheus Fernandes dentro da área, cortou o zagueiro Bruno Alves e mandou a bola no canto, sem chances para Gabriel.

Em seguida, porém, veio a reação. Aos 10 minutos, o Grêmio empatou o jogo com um golaço de Luis Suárez. Bitello fez o cruzamento, a zaga do Bragantino afastou, mas o centroavante uruguaio, com a bola ainda no alto, mandou uma bomba e empatou o jogo em 2 a 2. Foi primeiro gol de Suárez no Brasileirão.

Aos 16 minutos, o Grêmio virou a partida, para delírio da torcida Tricolor. Everton Galdino recebeu na ponta e avançou em direção a área. Ele driblou dois marcadores e bateu no canto, fazendo o terceiro gol na Arena.

Quando parecia que a vitória do Tricolor estava garantida, o Bragantino empatou o jogo. Aos 45 minutos, Juninho Capixaba recebeu na esquerda e cruzou rasteiro. A bola chegou no atacante Thiago Borbas, que bateu no contra pé de Gabriel e empatou o jogo. Na próxima rodada, na quarta-feira (10), o Grêmio enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo.

Grêmio (3): Gabriel Grando; Tomas Luciano, Bruno Alves, Bruno Uvini e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Zinho), Mila (Gustavo Martins), Bitello, Cristaldo (Nathan) e Vina (Everton Galdino); Luis Suárez (André). Técnico: Renato Portaluppi.

Bragantino (2): Lucão; Andrés Hurtado, Eduardo Santos, Natan e Juninho Capixaba; Jadson Silva, Matheus Fernandes (Thiago Borbas), Lucas Evangelista, Bruninho (Vitinho); Sasha e Helinho (Henry Mosqeura). Técnico: Pedro Caixinha.

Árbitro: Paulo da Silva, auxiliado por Felipe Costa e Marcyano da Silva Vicente.