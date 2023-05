Com golaço de Pablo Maia, São Paulo vence o Inter por 2 a 0

Em jogo disputado pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional foi derrotado neste domingo (7) pelo São Paulo, no Morumbi, por 2x0. Os gols do Tricolor paulista foram marcados por Luciano e Pablo Maia. A vitória teria mantido o time gaúcho no G-4 da competição; com o revés, o time de Mano Menezes acaba perdendo a invencibilidade no Brasileirão.

Mais de 45 mil pessoas assistiram a partida no Morumbi. Com técnico novo, o São Paulo buscava uma remobilização. Após uma campanha ruim de Rogério Ceni, Dorival Júnior assumiu o comando e colocou a equipe de volta nos trilhos. Após sua entrada, o time conquistou três vitórias e dois empates. Com a vitória, o Tricolor paulista subiu para a quinta posição do Campeonato Brasileiro, com sete pontos.

No primeiro tempo, o Internacional começou com mais posse de bola. Porém, não criou chances de gol. Aos 25 minutos, a primeira chance clara: Mauricio ganhou de Pablo Maia, e Luiz Adriano ajeitou para Alan Patrick. O camisa 10 furou em bola e desperdiçou uma grande chance de gol.

Seja como for, tanto o goleiro Rafael quanto Keiller não vinham sendo ameaçados. Apesar de muita correria entre os dois times, foram criadas poucas chances de gol. No entanto, aos 30 minutos, após um cruzamento de Marcos Paulo, a bola bateu na mão de Igor Gomes. O árbitro Bráulio da Silva Machado marcou pênalti. O atacante Luciano bateu forte e o goleiro Keiller defendeu. Porém, no rebote o atacante paulista mandou a bola para o fundo da rede.

No segundo tempo, o técnico Mano Menezes mexeu na equipe e colocou Bustos, no lugar de Igor Gomes, e Baralhas, na posição de Campanharo, para tentar vencer a partida. No entanto, o Colorado seguiu com muita dificuldade para criar oportunidades. Mais tarde, Pedro Henrique e o jovem centroavante Lucca também foram a campo, sem sucesso. Aos 25 minutos, a pá de cal: o meio-campo Pablo Maia bateu da entrada da área para marcar um golaço para o Tricolor paulista. Na próxima rodada, na quarta-feira (10), o Colorado enfrenta o Athletico-PR, no estádio Beira-Rio.

São Paulo (2): Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Rodrigo Nestor, Pablo Maia, Gabriel Neves (Luan), Alisson (Wellington Rato); Marcos Paulo (Calleri) e Luciano. Técnico: Dorival Júnior.

Inter (0): Keiller; Igor Gomes (Bustos), Mercado, Vitão (Rodrigo Moledo) e Renê; Campanharo (Baralhas); Alan Patrick, Carlos de Pena e Maurício (Pedro Henrique); Wanderson e Luiz Adriano (Lucca). Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Bráulio da Silva Machado, auxiliado por Bruno Boschilia e Henrique Ribeiro.