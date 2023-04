Lateral-direito do Grêmio é diagnosticado com lesão grau 2

Agências

O lateral João Pedro, do Grêmio, saiu de campo lesionado na última quinta-feira (27), durante o jogo contra o ABC-RN. Nesta sexta-feira (28), o departamento médico tricolor confirmou a lesão do defensor. Ele sofreu uma distensão grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda. LEIA MAIS: Grêmio sofre, mas elimina ABC e está nas oitavas de final da Copa do BrasilJoão Pedro vem sendo o lateral-titular na equipe do técnico Renato Portaluppi, que espera pela recuperação de Fábio. Felizmente, o ex-lateral do clube francês Nantes retorna a tempo de substituir o lesionado João Pedro. O DM afirmou que ele já iniciou o tratamento com a fisioterapia e será avaliado periodicamente para o retorno aos gramados.