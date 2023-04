WimBelemDon amplia número de educandos em 2023

O projeto social WimBelemDon, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social na zona sul de Porto Alegre, ampliou o número de atendimentos em mais 20 crianças, totalizando 87 jovens em 2023. A ampliação é parte do planejamento anual da organização, que prioriza a entrada de novos educandos após o início do ano letivo escolar. Os novos educandos são jovens com idades entre 6 e 12 anos, e fazem parte de famílias que passam por um processo que envolve credenciamento no Centro de Referência e Assistência Social (Cras) do Extremo Sul. Além disso, foram realizadas entrevistas e visita domiciliar realizada pela equipe de Assistência Social e Psicologia do WimBelemDon. Os alunos foram recebidos por seus colegas e educadores em uma dinâmica de boas vindas. Após esse momento, os novos educandos já tiveram seu primeiro contato com a raquete, a bolinha o saibro. O processo de integração segue pelas próximas semanas.