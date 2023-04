Brasil tem três adversários na tentativa de receber a Copa do Mundo feminina

Folhapress

A Fifa anunciou nesta segunda-feira (24) que há quatro pré-candidaturas apresentadas para a Copa do Mundo feminina de 2027. O Brasil, como se esperava, está entre os que desejam receber a competição.Na tentativa de ganhar o processo, o País enfrentará a África do Sul e duas candidaturas coletivas. A Bélgica, a Holanda e a Alemanha se apresentaram para sediar o torneio de maneira conjunta. É o mesmo modelo adotado por Estados Unidos e México."Estamos entusiasmados com as manifestações de interesse recebidas. Elas vêm de associações com forte tradição no futebol e representam quatro confederações, o que confirma a popularidade do futebol feminino pelo planeta", disse a secretária-geral da Fifa, Fatma Samoura.LEIA MAIS: Flamengo vence Bahia e assume liderança do Brasileiro Feminino Segundo a senegalesa, será "o processo de licitação mais robusto e abrangente da história da Copa do Mundo feminina". Terá início agora a parte de troca de documentos, com a inscrição oficial das candidaturas propriamente ditas programada para dezembro.Haverá, então, visitas de inspeção e a publicação de um relatório a respeito das condições apresentadas pelos candidatos. A sede do torneio será definida no Congresso Geral da Fifa, agendado para 17 de maio de 2024.