Inter x Flamengo: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Diante de um grande público, o Beira-Rio recebe Inter e Flamengo neste domingo (23), às 11h, em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. No histórico, o Colorado leva ampla vantagem em casa, pois são 46 jogos, com 24 vitórias, 18 empates e apenas seis vitórias rubro-negras. O time carioca ocupa a segunda posição do Brasileirão, com três pontos, enquanto o Inter está no 10º lugar, com um ponto.



O treinador Mano Menezes tem um duro desafio pela frente. Após boatos sobre interesse do Corinthians em sua contratação, ele vem pressionado por resultados e terá que enfrentar o recém-contratado Jorge Sampaoli. Apesar da equipe visitante estar se remontando, o Inter não vive grande fase e precisa ajustar seu esquema tático para conquistar os três pontos. Por outro lado, uma vitória com autoridade traria confiança para o grupo e o trabalho de Mano, que poderia atuar com menos pressão por parte da torcida.

Pelo lado do rubro-negro, o trabalho de Sampaoli é muito recente para ser analisado. Entretanto, a vitória convincente sobre o Ñublense-CHI reascendeu a confiança do grupo de jogadores e da torcida. Apesar de ser conhecido por ter problemas de vestiário, o treinador argentino teve bons trabalhos com Santos e Atlético-MG e sabe montar equipes competitivas. Ele estreou usando um esquema tático com três zagueiros e pode repetir a dose no domingo.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Inter - Keiller; Renê, Vitão, Mercado, Igor Gomes; Baralhas (Campanharo), Johnny (De Pena); Alan Patrick, Wanderson, Mauricio (Pedro Henrique); Alemão (Luiz Adriano). Técnico: Mano Menezes.



Flamengo - Santos; Léo Pereira, David Luiz (Wesley) e Fabrício Bruno; Thiago Maia, Gerson e Vidal; Ayrton Lucas, Gabriel Barbosa e Marinho (Everton Cebolinha); Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.



Arbitragem - Ramon Abatti Abel, auxiliado por Bruno Boschilia e Marcelo Carvalho Van Gasse. O VAR será coordenado por Rodolpho Toski Marques.



SERVIÇO - INTER X FLAMENGO:

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS);

Data: às 11h (Brasília) deste domingo (23);

Transmissão: Premiere.

INGRESSOS

As entradas estão disponíveis entre R$ 10,00 (sócio Academia do Povo) e R$ 160,00 (cadeira locada). Os associados precisam acessar o site Mundo Colorado para fazer o check-in. Para os não-sócios, os ingressos podem ser adquiridos até o dia do jogo de forma on-line, ao valor de R$ 100,00.