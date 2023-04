Inter elimina o Benfica e fará clássico com o Milan na semi da Champions

A Inter de Milão empatou com o Benfica no San Siro por 3 a 3 e está na semifinal da Liga dos Campeões.

Barella, Lautaro Martínez e Joaquín Correa marcaram os gols da Inter de Milão. Os tentos saíram aos 14 minutos do primeiro tempo, aos 20 e aos 33 do segundo tempo, respectivamente.

Aursnes, António Silva e Musa balançaram as redes pelo Benfica. Os gols saíram aos 38 do primeiro tempo e aos 41 e 49 do segundo tempo.

Os italianos avançam com 5 a 3 no placar agregado. O time de Simone Inzaghi venceu por 2 a 0 na semana passada, no Estádio da Luz.

A Inter volta à semifinal da Liga dos Campeões após 13 anos. Os Nerazzurri não ficam entre os quatro melhores da Europa desde que levantaram a 'Orelhuda' em 2010.

A semifinal terá clássico enter Inter e Milan. Será o primeiro clássico entre eles por uma competição internacional desde 2005. Os jogos estão marcados para as semanas dos dias 8 e 15 de maio.



INTER DE MILÃO

Onana; Darmian, Acerbi e Bastoni (D'Ambrosio); Dumfries, Barella (Çalhanoglu), Brozovic, Mkhitaryan e Dimarco (Gosens); Lautaro Martínez (Joaquín Correa) e Dzeko (Lukaku). T.: Simone Inzaghi



BENFICA

Odysseas; Gilberto (David Neres), António Silva, Otamendi e Grimaldo; Florentino Luís e Chiquinho (Musa); João Mário (Schjelderup), Rafa Silva (João Neves) e Aursnes; Gonçalo Ramos (Gonçalo Guedes). T.: Roger Schmidt



Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália

Árbitro: Carlos Del Cerro Grande

Cartões amarelos: Rafa Silva, Musa e David Neres (Benfica)

Gols: Barella aos 14' do 1ºT, Lautaro Martínez aos 20' do 2ºT e Joaquín Correa aos 33' do 2ºT (Inter de Milão); Aursnes aos 38' do 1ºT, António Silva aos 41' do 2ºT e Musa aos 49' do 2ºT (Benfica)