City elimina o Bayern e pega Real Madrid na semi da Champions

O Manchester City empatou com o Bayern de Munique por 1 a 1, na Allianz Arena, na tarde desta quarta-feira (19), chegou ao 4 a 1 no agregado e está classificado para a semifinal da Champions, onde vai encarar o Real Madrid. Haaland perdeu um pênalti na etapa inicial, mas se redimiu com um gol no segundo tempo. Kimmich, em uma penalidade, deixou tudo igual. Mesmo assim, nenhum deles foi o destaque do confronto.

Upamecano viveu uma noite de pesadelo na Allianz Arena. Ainda no primeiro tempo, o zagueiro francês tentou parar Haaland na corrida, cometeu falta e acabou expulso. A decisão da arbitragem, no entanto, acabou revertido após o VAR notar impedimento do atacante na origem da jogada.

O defensor voltou a aparecer no final do primeiro tempo. Em chute de Gündogan, ele abriu demais o braço e viu a bola bater no seu cotovelo. Novamente, o momento seguinte foi de alívio, já que Haaland isolou a cobrança.

O terceiro lance capital envolvendo Upamecano não terminou bem para ele. Em contra-ataque rápido, De Bruyne serviu Haaland. Na corrida para tentar parar o adversário, o zagueiro escorregou e viu o camisa 9 do City sair de frente para Sommer e estufar a rede.

No todo, os dois confrontos contra o City foram ruins para Upamecano. Na ida, o defensor esteve diretamente envolvido no lance do segundo gol dos ingleses quando saiu jogando errado e perdeu a bola para Grealish. O meio-campista achou Haaland, que cruzou na cabeça de Bernardo Silva.

Após a partida de ida, Upamecano, inclusive, foi vítima de injúrias raciais nas suas redes sociais.



BAYERN DE MUNIQUE 1 Sommer; Pavard (Stanisic), Upamecano, De Ligt e Cancelo (Davies); Kimmich, Goretzka e Musiala (Müller); Sané (Mané), Coman e Choupo-Moting (Tel).

Técnico: Thomas Tuchel.

Manchester City 1 Ederson; Akanji, Stones, Rúben Dias e Aké (Laporte); Rodri e Gündogan; De Bruyne (Walker), Grealish e Bernardo Silva; Haaland (Álvarez). Técnico: Pep Guardiola.



Local: Allianz Arena, em Munique, na Alemanha

Árbitro: Clément Turpin (FRA)

Cartões amarelos: Cancelo, Upamecano, Kimmich, Pavard, Stanisic (BAY), Ederson, Gündogan, Aké, Laporte (MCI)

Gols: Haaland (11'/2°T), Kimmich (37'/2°T)