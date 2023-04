Neymar e Bruna Biancardi anunciam gravidez; craque já tem filho de 11 anos

O craque Neymar, 31 anos, e a namorada Bruna Biancardi, 29 anos, anunciaram nas ruas redes sociais que estão esperando um bebê. Em publicação no Instagram na terça-feira (18), a modelo anunciou a gestação, em um post compartilhado pelo jogador da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain (PSG).

No post, o casal aparece abraçado e diz que a chegada do bebê foi planejada.

Esse é o segundo filho de Neymar, que é pai de Davi Lucca, de 11 anos, fruto do relacionamento do com Carolina Dantas quando o jogador atuava pelo Santos.



Já o namoro de Neymar e Bruna é marcado por idas e vindas. Os dois tornaram o namoro público no início de 2022. Em agosto do ano passado, anunciaram o término, mas em janeiro deste ano reataram.