Brasileirão ativa cláusula de premiação por gols para Suárez no Grêmio

O início do Campeonato Brasileiro ativou uma cláusula de premiação por metas de gols de Luis Suárez no Grêmio. A partir de agora, cada feito conta para que o Pistolero receba um bônus. Ele começou mal, batendo um pênalti pra fora.

Suárez assinou contrato com Grêmio com gatilho de premiação por gols nos maiores campeonatos. Os feitos no Estadual, porém, só contariam se fossem contra o Inter. O uruguaio não marcou no único Gre-Nal do Gauchão.

Até agora, ele possui apenas um gol contando para a premiação, feito contra o Ferroviário pela Copa do Brasil.

De agora em diante, o Grêmio tem a Copa do Brasil e o Brasileiro como únicas competições no calendário. Ambas contam para a premiação.

Também há previsão em contrato de bonificação financeira para caso de título do Brasileirão ou da Copa do Brasil e vaga na próxima Libertadores.

COMO FUNCIONA O CONTRATO

Se Suárez chegar a 15 gols em competições nacionais, recebe uma primeira faixa de bônus.

Há ainda premiação para 20 gols, 25 gols e 30 gols. Superando as 30 bolas na rede, não há novos gatilhos para o Pistolero.

Os valores, segundo apurou o UOL, são escalonados e vão crescendo de acordo com a quantidade de gols. A quantia é mantida em sigilo.

"Meu dever é ajudar o time, se faço, 10, 15, 20 ou 25 gols, melhor para o time, mas são extras que não dou importância. Minha obrigação é competir em todos os torneios com Grêmio e cumprir seu objetivo", disse Suárez, em entrevista à Placar.