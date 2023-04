Na volta à elite, Grêmio estreia vencendo o Santos por 1 a 0

No retorno à elite do futebol brasileiro, o Grêmio derrotou o Santos por 1 a 0, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O gol do Tricolor foi marcado por João Pedro.

Com o estádio Alfredo Jaconi lotado, o primeiro tempo da partida foi movimentado, com o time de Renato Portaluppi buscando a vitória. Aos 2 minutos, Diogo Barbosa arrancou pelo lado esquerdo e tocou no meio para Zinho. Ele bateu e a bola passou perto do gol. Aos 10 minutos, João Pedro apoiou pelo lado direito e tocou para Cristaldo. O argentino dominou a bola no meio e bateu colocado, mas João Paulo se estica e espalma para escanteio.

Aos 34 minutos, Bittello, um dos destaques da partida, arriscou um chute forte de fora da área, que o goleiro João Paulo defendeu. Aos 36 minutos, o Tricolor teve chance de abrir o placar na cobrança de falta feita por Bitello. A batida, porém, passou por cima do gol santista.

De tanto pressionar, o Grêmio abriu o placar. Aos 43 minutos, em chegada do Grêmio pela esquerda, Diogo Barbosa fez o cruzamento e o zagueiro Eduardo Bauermann cortou de cabeça. No rebote, a bola sobrou para o lateral-direito João Pedro, que bateu colocado de pé esquerdo e abriu o placar.

No segundo tempo, o Grêmio voltou pressionando o time do Santos. Aos 6 minutos, o árbitro foi chamado para revisar lance de Messias sobre Cristaldo, dentro da área. Após revisão no VAR, Wilton Pereira Sampaio marcou o pênalti. Na cobrança, Luis Suárez pegou mal na bola e isolou.

Depois da perda do pênalti, o ambiente do jogo mudou e o Santos começou a pressionar o time de Renato Portaluppi. O time da Vila Belmiro criou oportunidades com Ângelo, Soteldo e Marcos Leonardo.

Aos 31 minutos, Diogo Barbosa fez uma jogada individual pela esquerda. Ele cruzou e a bola ficou para Nathan, que dominou na entrada da área e bateu colocado. A bola passou muito perto do gol defendido por João Paulo. Aos 37 minutos, Zinho fez o desarme na ponta esquerda de ataque, entrou na área e bate colocado para defesa de João Paulo.

Aos 40 minutos, Soteldo foi expulso após falta violenta em Thomas Luciano. Ainda assim, o Peixe fez uma pressão final, em busca do empate. O Tricolor, porém, evitou maiores perigos e garantiu os três primeiros pontos no Brasileirão. Na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio enfrenta o Cruzeiro no próximo sábado (22), às 21h, no estádio do Mineirão.

Grêmio (1): Adriel; João Pedro (Thomas Luciano), Bruno Alves, Kannemann, Diogo Barbosa e Zinho (André); Villasanti (Darlan), Bitello, Cristaldo (Nathan) e Vina (Everton Galdino) e Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

Santos (0): João Paulo; Nathan, Messias, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho (Rodrigo Fernandes), Dodi (Bruno Menzega) e Lucas Lima (Miguelito); Lucas Barbosa (Soteldo), Daniel Ruiz (Ângelo) e Marcos Leonardo. Técnico: Odair Hellmann.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio.