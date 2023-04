Leila Pereira critica postura do Flamengo sobre a Libra

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, detonou a postura do Flamengo nas reuniões sobre a criação da Libra, a Liga do Futebol Brasileiro. Leila lamentou que haja clubes que pensem mais em si próprios do que no que é melhor para o futebol brasileiro.



"Me irrita quando determinadas equipes, numa soberba absurda, só pensam no próprio clube. Ninguém joga sozinho. Um precisa do outro. Isso me irrita profundamente", disse Leila durante a coletiva de apresentação de Artur e Richard Ríos, nesta sexta-feira (14).

"O Flamengo não está atrapalhando, porque ele não pode. São 20 clubes da Série A. Se ele não está satisfeito, ele que saia e vá jogar na Europa", comentou.



Leila também fez questão de pedir para que os outros clubes também se posicionem sobre a questão: "Que os outros clubes se posicionem, não tenham medo de falar. O Flamengo não é mais forte que 19 clubes, que o futebol brasileiro. É só haver união. Acho que está demorando demais. Temos que deixar a vaidade de lado. Essa é a linha que vou tomar".



LEILA DEMONSTROU IRRITAÇÃO



"Não é impasse, é uma irritação da presidente do Palmeiras. Aliás, me dou bem com o presidente Landim, mas preciso me colocar. Não posso ver um problema e não falar nada. Na Libra determinados assuntos precisam ser decididos por unanimidade, e eu sou contra e eu tenho certeza absoluta que 99% é, mas o Flamengo não é. Que seja por maioria qualificada. Por que tudo tem que ser do jeito que o Flamengo quer. Não é o rei da cocada preta. 99% dos clubes concordam, mas não falam. Não pode um clube determinar. Não está satisfeito? Saia. Foi esse ponto, mas gente, eu não estou falando sozinha. A soberba do Flamengo é enorme, não é assim que se faz um futebol saudável. Não pode os dirigentes ficarem, por vaidade, com picuinha boba".