Em partida tensa pela Copa do Brasil, Grêmio vence o ABC por 2 a 0

O Grêmio visitou o Frasqueirão, nesta quinta-feira (13), para enfrentar o ABC-RN, pelo jogo de ida da 3ª rodada da Copa do Brasil. A partida começou às 21h30min e trouxe surpresas na escalação do time gaúcho. Renato Portaluppi entrou com um esquema 5-3-2. Kannemann, Bruno Alves e Uvini jogaram juntos na defesa e diminuíram a quantidade de atletas no meio de campo.



Logo no começo do jogo foi possível ver que o esquema novo causou confusão nos atletas gremistas. Inexperientes com os posicionamentos, os jogadores não se entendiam em campo. Erravam muitos passes, pediam bolas na defesa e, quando conseguiam criar uma jogada, sofriam falta do ABC. A arbitragem de Raphael Klaus foi muito permissiva com as faltas táticas. O jogo teve como característica a marcação pesada e alta quantidade de faltas. No fim, foi uma partida lenta e picotada.



Aos 30 minutos, Felipe Garcia bateu forte de fora da área e Adriel fez boa defesa. Aos 35, Cristaldo bateu de longe e isolou a bola. Aos 38, Vina chutou fraco da lateral e o goleiro do ABC segurou firme. Aos 40 minutos, Felipe Garcia entrou pela lateral da pequena área e cabeceou no travessão de Adriel. Péssimo primeiro tempo do Grêmio. O ABC teve as melhores oportunidades.



Aos 9 minutos da segunda etapa, Ceará carregou pelo meio e bateu da entrada da área. A bola foi fraca e Adriel agarrou. Aos 12, Cristaldo bateu de fora e Simão segurou firme. Aos 25 minutos, em um contra-ataque, Vina ajeitou a bola para Zinho na entrada da área. O jovem bateu muito fraco e Simão defendeu sem dificuldades. Aos 31 minutos, Vina recebeu no fundo, cruzou à meia altura e Villasanti cabeceou para o fundo das redes. ABC 0x1 Grêmio.



Aos 35, Cristaldo cobrou escanteio curto, Bitello bateu de fora e a bola achou o ângulo do goleiro Simão. Um golaço de craque. ABC 0x2 Grêmio. Aos 39, Wellinton avançou pela lateral, finalizou e Adriel segurou. O Tricolor encerrou uma sequência invicta do ABC. O time não perdia em casa há 32 jogos (1 ano e 3 meses de invencibilidade no Frasqueirão). O evento também contou com uma arbitragem questionável de Raphael Klaus, que permitiu faltas e agressões e não puniu os atletas.



ABC 0 Simão; Luiz Gustavo (Jhonnathan), Richardson, Afonso e Márcio Azevedo (Daniel Vançan); Wellington Reis, Daniel (Alan D.) e Léo Ceará (Raphael Luz); Maycon Douglas (Wellinton), Fábio Lima e Felipe Garcia. Técnico: Fernando Marchiori.



Grêmio 2 Adriel; Diogo Barbosa, Kannemann, B. Uvini, Bruno Alves e João Pedro (T. Luciano); Lucas Silva (Zinho), Villasanti e Bitello; Cristaldo (André Henrique) e Vina (Nathan). Técnico: Renato Portaluppi.

O jogo de volta ocorre em 27 de abril, às 21h30min na Arena do Grêmio. Apesar da vitória, o time apresentou um mal desempenho e decepcionou quem esperava um belo futebol na noite desta quinta-feira.