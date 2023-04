Haaland tem números comparados a Messi e Cristiano Ronaldo e diferença chama atenção

Folhapress

Erling Haaland marcou seu 34º gol em 26 jogos na Liga dos Campeões. Nessa altura Cristiano Ronaldo e Messi tinham zero e 13 respectivamente. Haaland fez um dos gols da vitória do Manchester City sobre o Bayern de Munique por 3 a 0 na terça-feira (11).Nesta temporada, ele já balançou as redes 11 vezes em 7 partidas. Os 34 gols em 26 jogos, números que representam 1,3 gol por partida. Ninguém havia conseguido ultrapassar a marca de um tento por partida, apenas Gerd Müller tinha chegado perto, com 0,97.