Sem Luis Suárez, Grêmio enfrenta o ABC-RN, pela Copa do Brasil

O Grêmio já está em Natal e fez treinos táticos na Arena das Dunas com foco na terceira fase da Copa do Brasil. A disputa da vez é contra o ABC-RN, semifinalista da Copa do Nordeste e participante da Série B. A partida ocorre nesta quinta-feira (13), às 21h30min, no Estádio Frasqueirão.

O Tricolor chega confiante para o jogo, pois os bons desempenhos e a conquista do hexacampeonato Estadual deram força ao trabalho do técnico Renato Portaluppi. Além disso, os novos jogadores já podem atuar. Nathan espera ser inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ser opção para o confronto. Assim como o centroavante André Henrique, que pode entrar na segunda etapa e ter alguns minutos para atuar.

A novidade negativa da partida é a ausência dos uruguaios Felipe Carballo e Luis Suárez. Ambos estão fora por desconforto muscular. Além das observações médicas, o descanso é importante para a recuperação dos atletas, que fizeram muitos jogos no começo da temporada. Para a vaga de Luisito, Vina deve ser utilizado como o centroavante titular, mas fazendo uma função de falso 9. Já para o meio-campo, LUcas SilVa pode ser o escolhido.

Outro desfalque ocorre na lateral-esquerda, onde Diogo Barbosa assume a titularidade. Reinaldo, dono da posição, trata um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e ficará longe dos campos por 30 dias.

Mas o adversário também conta com uma lista de jogadores lesionados. Na partida mais importante da temporada, segundo a imprensa de Natal, o ABC-RN tem diversos atletas no departamento médico: Raphael Luz, Gustavo Hebling, Rafael Silva, Jean Patrick e Matheus Anjos. Eles serão reavaliados nesta quinta-feira e poderão integrar o elenco. Apesar disso, Welliton e Lucas De Paula foram regularizados no BID reforçam o grupo e poderão enfrentar o Grêmio.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ABC-RN - Simão; Alemão, Afonso (Luiz Gustavo), Richardson e Márcio Azevedo; Daniel, Wellington Reis, Léo Ceará, Raphael Luz e Fábio Lima; Felipe Garcia. Técnico: Fernando Marchiori.

Grêmio - Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa; Villasanti e Lucas Silva; Bitello, Cristaldo e Vina; Galdino (Zinho). Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem - Raphael Claus, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Sidmar dos Santos Meurer. O VAR será coordenado por Daiane Muniz.