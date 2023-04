Lakers e Hawks vencem seus jogos no play-in e confirmam vaga nos playoffs da NBA

Após uma sofrível campanha na temporada regular da NBA, o Los Angeles Lakers enfim sacramentou sua vaga nos playoffs. A classificação veio na noite desta terça-feira (12), com a mesma marca da equipe ao longo do campeonato: com drama. A vitória sobre o Minnesota Timberwolves foi obtida somente na prorrogação, por 108 a 102, diante de sua torcida. Em outro duelo do play-in, o Atlanta Hawks venceu fora e também entrou nos playoffs.



A rodada desta terça contou com apenas dois jogos, na abertura do play-in, a repescagem que dá as últimas vagas no mata-mata decisivo da NBA. Em confronto único, os Lakers fizeram a lição de casa com boas doses de sofrimento para seus torcedores. O time chegou a estar perdendo por 15 pontos de desvantagem no terceiro quarto.



A virada veio no último período, mas novamente o time californiano oscilou. Nos segundos finais, Anthony Davis fez falta que permitiu o empate dos Timberwolves. O duelo, então, foi decidido no tempo extra, com desempenho fundamental de LeBron James, cestinha da partida, com 30 pontos. Ele obteve um "double-double" ao anotar 10 rebotes, além de seis assistências.



Anthony Davis se redimiu na prorrogação, após a falta desnecessária no fim do tempo normal, e também registrou dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 24 pontos e 15 rebotes. Já o desfalcado time de Minnesota, que não teve Rudy Gobert, Matt Ryan e Luka Garza, foi liderado por Karl-Anthony Towns, com um "double-double" de 24 pontos e 11 rebotes) e Mike Conley (23 pontos).



"Tiramos tudo de nós para estarmos aqui onde estamos agora. E precisamos fazer o mesmo nesta noite", comentou Anthony Davis. "Mas agora temos alguns dias de descanso antes de viajarmos para Memphis para iniciar nossa preparação. Será uma batalha. Estamos fazendo uma temporada de altos e baixos, mas agora é o momento de mostrar quem somos e fizemos isso nesta noite."



Com a vitória, os Lakers entraram nos playoffs e já sabem que terão pela frente o Memphis Grizzlies, segunda melhor equipe da Conferência Oeste.



Já o Atlanta Hawks vai encarar o Boston Celtics, vice-líder do Leste. A equipe de Atlanta se garantiu nos playoffs ao vencer o Miami Heat por 116 a 105, também em confronto único. Trae Young foi o destaque dos visitantes, com 25 pontos, oito rebotes e sete assistências. Clint Capela brilhou nos rebotes, com 21.



Pelo Heat, Kyle Lowry saiu do banco de reservas para se tornar o cestinha do duelo, com 33 pontos. Tyler Herro anotou 26 enquanto Jimmy Butler contribuiu com 21.



Tanto o Heat quanto os Timberwolves ainda têm chances de entrar nos playoffs. A equipe de Miami aguarda o vencedor de Toronto Raptors x Chicago Bulls, que jogam nesta quarta-feira. Já o time de Minnesota vai encarar o vitorioso de New Orleans Pelicans x Oklahoma City Thunder, outra partida desta quarta.