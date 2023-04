Inter perde pênalti, é vaiado, mas vira sobre o CSA na Copa do Brasil

O Inter venceu o CSA de virada por 2 a 1, no Beira-Rio, nesta terça-feira (11) pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. Alan Patrick foi o nome da partida e marcou os dois gols do Colorado, aos 23 minutos do primeiro tempo e aos cinco da etapa final. Gabriel Taliari fez o tento dos visitantes, aos dez.

O Colorado teve um pênalti perdido por Pedro Henrique logo no início, aos quatro minutos de jogo. O atacante bateu no canto esquerdo, à meia-altura, mas o goleiro do CSA defendeu. Se não bastasse, para piorar, logo em seguida, quatro minutos depois, Gabriel Taliari completou cruzamento da direita entre os zagueiros, a bola desviou e enganou Keiller.

Torcedores colorados não economizaram nas vaias ao time diversas vezes do início ao fim da partida. Os 20 mil presentes na arquibancada manifestaram a sua insatisfação principalmente quando a equipe estava atrás no placar. Mas aos 23, o Colorado conseguiu chegar ao empate: De Pena recebeu na esquerda e cruzou rasteiro para Alan Patrick, que deixa tudo igual no Beira-Rio.

Luiz Adriano ainda desperdiçou uma chance sem goleiro na volta do intervalo. O camisa 9 recebeu um cruzamento sozinho na pequena área e desviou para fora. Mas Alan Patrick salvou o camisa 9 e virou para os donos da casa, aos quatro minutos: Pedro Henrique avançou pela direita e cruzou. A defesa cortou parcialmente, mas a bola sobrou para o camisa 10 fazer o segundo dele.

O Inter teve outras chances de ampliar, mas também foi ameaçado, o que desagradou e muito o torcedor. No final, as vaias pareceram merecidas pelo que o time mostrou dentro de campo. O jogo de volta será disputado no dia 27 de abril, no Estádio Rei Pelé, às 20h (de Brasília). Antes disso, o Inter entra em campo pelo Brasileirão e também pela Libertadores.

Inter 2 Keiller; Matheus Dias (Johnny), Vitão, Mercado e Renê; Baralhas (Thauan Lara), Carlos de Peña, Wanderson e Alan Patrick (Lucca); Pedro Henrique (Lucas Ramos) e Luiz Adriano (Alemão). Técnico: Mano Menezes.

CSA 1 Dalberson; Cedric, Ednei, Rafael Foster e Rhuan; Bruno Matias, Moisés (Almir), Tomas Bastos (Yago Henrique), Thiaguinho (Arnaldo) e Robinho (Iago Teles); Gabriel Taliari (Jô). Técnico: Vinícius Bergantin.

Árbitro: Yuri Ferreira da Cruz.