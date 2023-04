Sem dinheiro, Inter aposta em 'desconhecidos' para reforçar o grupo de Mano Menezes

O Inter anunciou, nesta terça-feira, a contratação do meia-atacante Gabriel Barros. O jovem atleta vem do Ituano, de São Paulo, e é uma das apostas para o futuro do clube gaúcho. Tendo em vista a idade e o tempo de desenvolvimento do jogador, o Colorado assinou um contrato até dezembro de 2026 e pagará R$ 2,5 milhões por 50% dos seus direitos econômicos. Gabriel, de 21 anos e 1,82m, vestia a camisa 10 do Ituano, participou de 10 partidas na temporada e marcou um gol. Teve passagens por Ituano e Flamengo. Em sua apresentação, demonstrou estar muito feliz com a possibilidade de jogar em um dos gigantes do futebol brasileiro. "Acredito que vou ser muito feliz com a camisa do Inter. Quero crescer aqui dentro e conquistar títulos. Dar alegria para a torcida colorada", afirmou.

Além disso, a direção colorada tem negociações avançadas com o volante e lateral-direito Rômulo, do Atletic, de Minas Gerais. O atleta de 23 anos é outra aposta do time de Mano Menezes. Rômulo vem ao Beira-Rio por empréstimo até o fim da temporada, mas conta com opção de compra de 65% dos direitos econômicos por R$ 3,6 milhões. Além de poder jogar em diferentes posições, ele tem 1,82 metros e é mais um volante defensivo para resguardar o meio de campo do Inter, como desejava o treinador. O jogador chamou atenção ao ter boas atuações no campeonato mineiro. Além do clube mineiro, tem passagens pelo Juventude, Serena (CHI), Cruzeiro e Desportivo Brasil (SP).

E como já era esperado, Jean Dias foi anunciado e é mais um componente deste pacote de reforços modestos. O jogador de 32 anos vem do Caxias, onde fez uma boa temporada ao ser vice-campeão do Gauchão, marcar três gols e dar seis assistências na competição. Jean tem uma carreira extensa, com passagens por São Luiz, Criciúma, Caxias, São Caetano e outros. O Colorado comprou Jean ao pagar sua multa rescisória de R$ 300 mil e assinou um contrato válido até o fim de 2023. O atacante, de 1,70 metros, ganhará cerca de 40 mil por mês. "Vivendo um sonho", afirmou o atleta sobre sua transferência para o Inter.