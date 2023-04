Atleta da seleção brasileira é escolhida por equipe da WNBA

Agência Brasil

A pivô Stephanie Soares fez história nesta segunda-feira (10) ao ser selecionada na quarta posição do Draft (processo de escolha de novas jogadoras) da WNBA (liga de basquete feminino profissional dos Estados Unidos). Com isto, a atleta de 22 anos alcançou a melhor posição já conquistada por uma brasileira em uma edição do Draft.Stephanie Soares foi escolhida inicialmente pelo Washington Mistics, que depois a trocou com o Dallas Wings pelo direito de ter prioridade em escolhas futuras de novas jogadoras. "É muita emoção. Muito mais nervosismo. Agora é pura emoção. É ficar pronta e ir para Dallas", declarou a brasileira em entrevista coletiva logo após a sua escolha.A pivô de 22 anos e 2,01 metros de altura é uma das novas caras da seleção brasileira, pela qual já conquistou uma edição dos Jogos Pan-Americanos, em 2019 em Lima (Peru), e disputou um Pré-Olímpico e também um Pré-Mundial.Stephanie, que na última temporada da NCAA (principal campeonato universitário norte-americano) defendeu o Iowa State, começou a sua trajetória na modalidade no ano de 2017, quando foi aprovada em uma peneira do ADC/Bradesco, clube de Osasco. Depois ela seguiu para os Estados Unidos, onde iniciou uma trajetória de destaque que foi descrita em matéria exclusiva da Agência Brasil.