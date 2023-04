Sport e Bahia são os únicos clubes do Nordeste em ranking de maiores torcidas do Brasil

Sport e o Bahia são as únicas equipes nordestinas no ranking dos 12 clubes com as maiores torcidas do Brasil atualmente.



As equipes possuem cada 2% da preferência dos brasileiros. A informação consta em uma pesquisa da CNN Esportes/Itatiaia/Quaest divulgada nesta segunda-feira (10). O estudo ouviu 6.507 pessoas em 325 cidades brasileiras. O questionário foi realizado entre os dias 29 de março e 2 de abril deste ano.

Flamengo tem a maior torcida do país, com 24% da preferência dos entrevistados. Em segundo lugar, aparece o Corinthians, com 18%, e em terceiro, o Palmeiras, com 9%. O São Paulo, com 8%, ocupa a quarta posição, seguido pelo Atlético Mineiro e Cruzeiro, empatados com 5%.



RANKING COMPLETO



Flamengo - 24%

Corinthians - 18%

Palmeiras - 9%

São Paulo - 8%

Atlético-MG e Cruzeiro - 5%

Vasco - 4%

Grêmio e Santos - 3%

Bahia, Inter e Sport - 2%



CAMPANHA DOS NORDESTINOS EM 2023



O Sport está na final da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano. A equipe estreia na Copa do Brasil na próxima quarta-feira (12), contra o Coritiba e no sábado contra o CRB, na Série B.



O Esquadrão de Aço foi eliminado da Copa do Nordeste ainda na fase de grupos, mas se sagrou campeão do Campeonato Estadual. O Bahia enfrenta o Volta Redonda nesta terça-feira (11) pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil e estreia no Brasileirão no próximo sábado (15), contra o Red Bull Bragantino.