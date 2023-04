Colorado apresenta Aránguiz e Campanharo para o Brasileirão

O feriado de páscoa foi de novidades para o elenco do Inter. Na sexta-feira, Charles Aránguiz foi apresentado ao torcedor, quase oito anos depois de sua passagem anterior pelo clube. O volante chileno prometeu entrega para poder estar disponível o mais cedo possível. Ele não atua há quase seis meses, quando ainda defendia os alemães do Bayern Leverkusen, e vem de lesões no quadril e na panturrilha.

"Estou bem física e psicologicamente, na última etapa da recuperação. Vamos montar um programa com o departamento médico e espero logo estar pronto para ajudar", falou. O contrato com o Colorado vai até 2025.

Outro jogador que reforça a meia cancha é Gustavo Campanharo. O atleta de 30 anos assinou até 2024. Ele pediu a rescisão de seu contrato com o clube turco Kayserispor após os terremotos no país.

Outro nome certo é o de Jean Dias, do Caxias. Logo após a final do Gauchão, o atacante de 32 anos confirmou a transferência. A expectativa é que, caso acerte com o ponta Gabriel Barros, do Ituano, o Inter feche o elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro, que começa dia 15, fora, contra o Fortaleza.