João Pedro e Reinaldo projetam início de ano com título para o Grêmio

Há três dias da final do Campeonato Gaúcho, o lateral-esquerdo Reinaldo e o lateral-direito João Pedro concederam entrevista coletiva no CT Luiz Carvalho. Eles falaram sobre o confronto com o Caxias no próximo sábado (8), às 16h30min, na Arena, e fizeram uma avaliação do início da temporada do Grêmio que chega à final do Estadual neste final de semana e já tem o primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil contra o ABC-RN, na próxima quinta-feira, em Natal. A Arena Porto-alegrense informou que os ingressos para a partida estão esgotados.



Como encarar o Caxias sem grandes sustos?



Reinaldo - “A gente tem que fazer o que vem fazendo durante todo o campeonato, agredir o adversário. Dentro ou fora de casa, a gente sempre está com a posse de bola, está movimentando, está com chance de gol. Não tem que mudar muito, tem que manter e fazer os gols que temos feito na Arena”.



Vemos o melhor João Pedro ou ainda há margem para melhorar?



João Pedro - “Não acompanho a critica esportiva, mas fico feliz se a visão (sobre mim) é positiva. Tem muito a evoluir ainda. Querendo ou não são cinco ou seis jogos que eu fiz, e isso não é nem perto do que uma sequência de jogos pode fazer na nossa parte física e técnica. Então tenho bastante a melhorar”.



Qual a importância de um título no começo da temporada?



Reinaldo - “É muito importante. Você começar com título dá confiança para começar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Com um título tudo fica mais leve para trabalhar”.

João Pedro - “Na verdade, é o segundo, teve a Recopa. É muito importante para a confiança da equipe. É importante sair com esse resultado positivo”.



O Grêmio tem condição de confrontar Palmeiras e Flamengo?



Reinaldo - “Creio que sim. O Grêmio montou um time muito competitivo. Seja no brasileiro, na copa do brasil, o adversário que vier, a gente vai enfrentar de igual para igual. O time montado esse ano é de muita qualidade para bater de frente com os rivais”.



João Pedro - “acredito que temos uma equipe muito qualificada e competitiva. Qualquer adversário que a gente for enfrentar, se for para tirar pontos da gente vai ser muito difícil. A mentalidade de cada jogador é muito boa, entaço vai ser bem difícil (para os adversários)”.



E a discussão no escanteio contra o Caxias, Reinaldo?



Reinaldo - “Eu já tinha batido três escanteios e a bola estava indo no mesmo lugar. Eu falei ‘entra no primeiro pau que a bola tá boa’. Ele disse que queria no segundo. A discussão é para sempre melhorar. O Franco bate uma bola mais viajada e eu bato uma mais rápida. Falei ali para ele que, quando eu for bater, é para ele ir para a bola rápida no primeiro pau. A discussão é para deixar todo mundo ligado”.