Mano contraria críticos e diz que Inter fez boa estreia na Libertadores

O treinador Mano Menezes concedeu uma entrevista coletiva áspera após a estreia na Libertadores com empate por 1 a 1. Na terça-feira, o Inter enfrentou o Independiente de Medellín, na Colômbia, e saiu com um ponto, com gols de Alan Patrick e Víctor Moreno. O time brasileiro teve uma atuação equilibrada e saiu perdendo por falha do goleiro Keiller.

O Independiente recuou as linhas, solidificou a defesa e fez faltas para garantir a vitória. Mas o alvirrubro conseguiu empatar em uma jogada polêmica começada por Lucca e finalizada por Alan Patrick. Durante a coletiva, o treinador brasileiro se irritou com a sequência de perguntas sobre a repetição de erros no Colorado.

"Eu acho que quem está sendo repetitivo são vocês (da imprensa). Sempre as mesmas perguntas, os mesmos questionamentos. Acho que a gente fez uma boa estreia na Libertadores, é sempre difícil jogar aqui. Penso que a equipe começou muito bem com a formação escolhida. Não tem ninguém que pode dizer que o Inter não começou bem o jogo".

Mano considerou que sua equipe fez uma boa partida e acredita que falta pouco para que o Inter faça importantes vitórias. Quando perguntado por que o time não consegue repetir as atuações de 2022, Mano foi direto na resposta. "O ano passado virou em dezembro. Acabou. O Inter está fazendo um início de Libertadores. Vamos ter a tranquilidade para fazer as análises. Não vamos aceitar essas conversinhas moles que ficam circulando e querendo agitar o ambiente. Pode mudar que no Inter não vai dar certo".

O ambiente de empate ficou tenso devido às respostas do treinador, que foi questionado sobre sua parcela de culpa na repetição de erros. E Mano foi reto: "A parcela sempre é do treinador". Por fim, ele comentou sobre como conseguiu buscar o empate na segunda etapa do jogo e sair com um ponto da Colômbia "A gente tinha visto o Independiente jogar vários jogos. Viu que tinha mudado algumas características da equipe do ano passado, quando o enfrentamos na Sul-Americana. O time ficou mais competitivo e mais forte, sempre fez um primeiro tempo bem forte e nos preparamos bastante para isso, e traçamos uma maneira de jogar valorizando a bola e propondo o jogo", avaliou.