Grêmio e Caxias decidem o Gauchão com duelo de dois ótimos goleiros

O final de semana será de decisão para Grêmio e Caxias na Arena. Após uma partida equilibrada no jogo de ida no Estádio Centenário, as equipes voltam a se enfrentar neste sábado, às 16h30min, no jogo que definirá o campeão gaúcho de 2023. Enquanto os comandados de Renato Portaluppi buscam o hexacampeonato, o time da serra gaúcha tenta repetir o feito de 2000 e conquistar pela segunda vez o Estadual.

Um novo empate leva a decisão do título para os pênaltis. E os dois times tem ótimos goleiros que já decidiram recentemente. Adriel, que conquistou sua titularidade ao longo da competição, eliminou o Ypiranga, na Arena. Já Bruno Ferreira despachou o Inter em pleno Beira-Rio. O camisa 1 do Caxias foi, inclusive, escolhido o melhor da posição na fase de grupos e é candidato a melhor goleiro do campeonato.

O treinador gremista tem o time praticamente definido para o jogo decisivo. A única dúvida segue sendo a presença do zagueiro Kannemman. Com isso, o Tricolor deve ir a campo com Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Bruno Uvini (Kannemann) e Reinaldo; Carballo, Villasanti, Bitello, Cristaldo e Vina; Suárez.

O Caxias também não tem muito mistério para o confronto de volta na Arena. O técnico Thiago Carvalho conta com a volta de dois jogadores importante:, Vini Guedes e Marciel. Entretanto, o grupo segue com os desfalques de Ronald, Wesley e Pedro Cuiabá, já que pertencem ao Grêmio e não podem atuar por definições contratuais. Já Moacir cumpre suspensão por ter sido expulso na partida de ida.

Carvalho afirmou que conhece as variações táticas do adversário. "O Grêmio, assim como todos os clubes, tem algumas situações e variações de jogo. A a gente já entende (essa variação) e precisa marcar muito bem isso. Precisamos fazer isso com perfeição e conseguir ter a personalidade e coragem para jogar também".

Fora das quatro linhas, a direção quitou a dívida de R$ 4,5 milhões ao Cerro Porteño (PAR), valor devido por Villasanti e conseguiu derrubar o transfer ban imposto pela Fifa. A punição impedia que o clube cadastrasse novos jogadores no time profissional. Assim, o Tricolor pode inscrever atletas no elenco e a direção trabalha para encontrar mais reforços para o time. O centroavante André Henrique já foi anunciado e o meia Nathan está em negociação. Os dirigentes querem mais dois atacantes para completar o grupo e dar opções em caso de lesão dos titulares.

Agora, a busca seria por um centroavante e um ponteiro. Portaluppi acredita que o time precisa de mais opções experientes para o ataque. O Grêmio tem até 20 de abril para inscrever brasileiros, enquanto jogadores estrangeiros só poderão ser anunciados em 6 de julho, quando abre a janela de transferências internacionais.

Enquanto isso, algumas peças seguem se recuperando no departamento médico. O meio-campista Pepê e o lateral-direito Fábio voltaram a correr no campo nesta semana, mas serão reforços apenas para o Campeonato Brasileiro. Os dois se machucaram no primeiro tempo da partida de ida da semifinal do Gauchão, contra o Ypiranga, no Colosso da Lagoa.

O grupo ainda treina nesta quinta e sexta-feira com portões fechados, visando a decisão de sábado com o Caxias. Não há mais ingressos para a final.