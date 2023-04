Grêmio tem o retorno de Carballo e uruguaio volta ao time no sábado

Faltando quatro dias para o jogo decisivo do Campeonato Gaúcho, o técnico Renato Portaluppi ganhou um reforço importantíssimo para o meio-campo gremista. Depois de ter ficado de fora da partida de ida das finais do Estadual devido a um forte resfriado, Carballo treinou com os companheiros nesta terça-feira (4) e deverá ser titular diante do Caxias no sábado (8), às 16h30min, na Arena.

Após excursionar com a seleção do Uruguai, o meio-campista retornou a Porto Alegre indisposto e com um forte quadro gripal. Ele realizou exame para Covid-19 e negativou. Entretanto, o departamento médico indicou que ele ficasse de fora do jogo no Centenário até se recuperar totalmente. Nesta terça, ele participou normalmente da atividade.

Outro desfalque do jogo de ida das semifinais foi o zagueiro Kannemann. O argentino sentiu um desconforto muscular e foi preservado. No treino desta terça, ele trabalhou em separado ao lado do lateral-direito Fábio e do volante Pepê. O treinamento desta quarta-feira será aberto apenas para imagens do aquecimento. Já na quinta e sexta, o técnico Renato Portaluppi fechará as atividades para a imprensa.

Fora de campo, o clube anunciou a contratação do centroavante André Henrique, de 21 anos. O jogador de 1,89m vem por empréstimo do Hercílio Luz (SC) até o final do ano, com opção de compra. Ele atuou 58 vezes pelo clube catarinense e marcou 19 gols. O Tricolor acredita que o atacante é promissor e pode ser o substituto de Diego Souza. O atleta tem força física para atuar de costas, mas também possui mobilidade para acompanhar jogadas em velocidade.

Enquanto segue no departamento médico tratando de uma distensão na coxa esquerda, Ferreirinha se envolveu em uma polêmica antes da primeira partida diante do Caxias, no último sábado. O atacante publicou uma aposta esportiva realizada por ele. A questão é que esse tipo de envolvimento é proibido no parágrafo 27 do Código de Ética da Fifa, que pode aplicar uma punição ao atleta. Ferreira publicou em suas redes sociais o "print" da aposta da qual o Grêmio e o jogador são parceiros, e gerou uma situação complicada para o clube.

A Fifa leva muito a sério as relações entre os profissionais e casas de apostas, com o objetivo de impedir fraudes e manipulação de resultados nos jogos. Ferreirinha pode ser condenado a até três anos de afastamento do futebol e sofrer uma multa de cerca de R$ 550 mil. A postagem tinha relação com uma campanha publicitária entre jogador e a casa de apostas. O Grêmio utilizou o ocorrido para avisar todos os jogadores sobre a regra e criou uma norma sobre o não envolvimento direto de atletas com apostas esportivas.