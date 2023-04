Messi deixará o PSG em junho e pode parar no mundo árabe

O argentino Lionel Messi deixará o Paris Saint-Germain no fim da temporada, segundo a rádio francesa RMC Sport. O contrato do atacante encerra em junho e não deve ser renovado, pois ele e o clube francês têm interesse na separação. Um dos pontos cruciais para a decisão seria a renovação do elenco e a redução da folha salarial, já que Messi é o terceiro jogador mais caro do elenco, custando mensalmente € 3,4 milhões (R$ 18,9 milhões).

Para realizar a renovação contratual, o PSG tentou reduzir o salário do craque em 25%, mas houve recusa por parte do argentino. Além disso, o trio Mbappé, Messi e Neymar não conquistou o que era esperado pelos dirigentes, que viram o craque da última Copa ter um começo lento no clube e o brasileiro se lesionar diversas vezes.

Messi não está confortável em Paris, teve uma adaptação demorada, recebeu críticas durante o começo de seu trabalho no clube e ouviu vaias após a eliminação da Champions League para o Bayern de Munique. A reclamação dos torcedores está relacionada com o empenho de Lionel dentro de campo. Segundo a torcida, ele não se doa para o PSG como faz quando veste a camisa da seleção argentina.

Na temporada 2022/2023, o argentino de 35 anos foi titular em 24 partidas, marcou 13 gols e deu 13 assistências, ou seja, mais de uma participação em gol por jogo. Ainda assim, os resultados medíocres do PSG geram muita pressão das arquibancadas, que esperam há 53 anos por um título na Liga dos Campeões.

Quem observa a movimentação é o espanhol Barcelona, que adoraria contar novamente com seu maior ídolo. O Al-Hilal é outro time interessado em Messi. O milionário da Arábia Saudita gostaria de ter um dos maiores jogadores do mundo na liga e ainda reviver o confronto entre o argentino e o português Cristiano Ronaldo.O saudita ofereceu € 400 milhões (cerca de R$ 2,2 bilhões) por ano para Messi.

Outra opção, seria voltar a carreira para a Major League Soccer, a liga norte-americana de futebol. Independente da definição de Messi, o que não falta são clubes querendo contar com seu carisma e futebol.