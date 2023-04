Grêmio busca a contratação do meio-campista Nathan, do Atlético-MG

O Tricolor revelou nos últimos dias o interesse pelo meio-campista e ponta-esquerda Nathan, do Atlético Mineiro. Os clubes já teriam contato e interesse na negociação, mas o jogador de 27 anos demonstra não ter interesse em deixar o Galo. Apesar disso, a proposta por sua contratação já foi enviada pelo Grêmio, pois Renato Portaluppi deseja contar com o atleta até 2026. Nathan participou de 120 jogos pelo clube mineiro e marcou 14 gols. São apenas dois jogos e um total de 81 minutos em campo em 2023.

A ideia do Tricolor é garantir mais um meia-armador para a temporada e ter a opção de utilizá-lo pela ponta, como Portaluppi faz com Vina. Alguns veículos de comunicação de Minas Gerais dão como certa a saída de Nathan, entretanto, o caso segue aberto, pois há diversas variáveis no processo da contratação. As mais importantes sendo o interesse do jogador em atuar no sul e o posicionamento de seu pai, que tem muito peso na escolha definitiva do atleta.

Em relação ao Campeonato Gaúcho, o Grêmio segue observando jogadores e se preparando para a final. Franco Cristaldo está recuperado da lesão de grau um e deve ser titular contra o Caxias. O argentino traz importante articulação para o meio de campo tricolor e é um reforço para a decisão do Estadual. O zagueiro Kannemann ficou fora da última partida por desconforto muscular e deve retornar para o fechamento do Gauchão. Já Pedro Geromel ficará por mais tempo longe dos gramados. Ao voltar a correr no Centro de Treinamento, o atleta sentiu o joelho. A equipe médica aumentará o tempo de afastamento para o tratamento do defensor.

Gustavo Martins também está fora da decisão, o jovem zagueiro sofreu uma lesão no joelho e passará por tratamento por cerca de um mês. Outro desfalque é do lateral-esquerdo da base Cuiabano, que teve lesão confirmada nesta segunda-feira. O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Clube constatou estiramento do bíceps da coxa de grau dois e estiramento do ligamento colateral da perna direita no atleta.