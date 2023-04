Libertadores: Inter embarca para a Colômbia e anuncia Aránguiz e Campanharo

A delegação do Inter embarcou neste domingo (2) para Medellín, onde dá início, na próxima terça-feira, diante do Independiente, a luta pelo tricampeonato da Libertadores da América. E o técnico Mano Menezes desembarcará na Colômbia sabendo que terá dois novos reforços para a sequência da temporada. A direção anunciou a contratação do meio-campista Gustavo Campanharo e a antecipação da chegada do volante Charles Aránguiz.

Jogador de 30 anos, Campanharo estava no Kayserispor, da Turquia, e assinou contrato com o Colorado até dezembro de 2024. Gaúcho de Caxias do Sul, o jogador pode atuar em todas as funções do meio-campo. Em seu clube, vinha jogando como volante. No Brasil, o atleta vestiu as camisas do Bragantino e da Chapecoense. No Exterior, jogou na Itália, pela Fiorentina e Hellas Verona, pelo Evian, na França, no Ludogorets, na Bulgária, até chegar na Turquia, onde estava desde 2020.

Já Aránguiz conseguiu antecipar o fim de seu vínculo com o Bayer Leverkusen em três meses e desembarcará em Porto Alegre nesta semana. Com isso, o chileno será inscrito nas competições e reforçará o Colorado imediatamente. Antes disso, o volante está em fase final de recuperação de uma lesão na panturrilha para depois ser liberado.

No grupo que embarcou para a estreia colorada no torneio continental na próxima terça-feira, às 21h, Renê e Alemão são os desfalques. O lateral-esquerdo não foi liberado pelo departamento médico e segue na Capital para tratar uma lesão muscular na coxa direita. Já o atacante terá que cumprir mais um jogo de suspensão pela expulsão pelo jogo de ida contra o Melgar, no Peru.

Outros desfalques na delegação são Mário Fernandes e Igor Gomes. O lateral-direito segue de fora pela mesma lesão de Renê. Já o defensor não viajou por um desconforto na coxa esquerda. A boa notícia é o retorno de Johnny da seleção norte-americana. O volante treinou com os companheiros desde quinta-feira e deve ser titular em Medellín.

O grupo chega ao hotel no início da madrugada desta segunda-feira e tem uma atividade programada no CT do Nacional, na parte da tarde. A partida com o Independiente Medellín será disputada no Atanasio Girardot, às 21h da terça-feira.