Inter busca reforços para fechar lista da Libertadores

Uma corrida contra o tempo marca os últimos dias antes da estreia do Inter na Libertadores da América. Precisando reforçar o elenco, a direção está de olho no mercado em busca de peças que podem agregar qualidade no elenco. A competição continental começa nesta terça-feira, dia 4, às 21h, contra o Independiente Medellín, da Colômbia.

LEIA MAIS: Sorteio na Libertadores define fase de grupos; Inter pega Nacional do Uruguai no grupo B

A janela de transferências para novas contratações no futebol brasileiro se encerra às 23h59min da próxima segunda. Enquanto o clube aguarda uma prorrogação nesta data, a diretoria busca reforços. O clube precisa enviar a lista com até 50 jogadores para a Conmebol até este sábado, dia 1º de abril. No entanto, a confederação permite a inscrição de cinco nomes provisórios, que dependem da confirmação da CBF para serem finalmente inscritos juntos à Conmebol. A data limite para inscrição é de 24 horas antes da estreia, ou seja, a próxima segunda-feira.

Enquanto isso, o técnico Mano Menezes segue à preparação do time para a estreia. Com treinos diários, a delegação deve partir em voo fretado no domingo, o que facilita a logística. Nesta quinta, o volante Johnny retornou aos treinos após servir à seleção dos EUA. Ele deveria ter se reapresentado no dia anterior, mas seu voo atrasou.