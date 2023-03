Messi e CR7 têm dia mágico nas seleções com gol histórico e recorde

Folhapress

O dia 23 de março de 2023 ficou marcado tanto na história de Messi quanto de Cristiano Ronaldo, além nas de suas respectivas seleções. O craque argentino chegou ao seu gol de número 800 com uma pintura de falta na vitória da Argentina no amistoso contra Panamá.Cristiano, por sua vez, tornou-se o jogador que mais atuou por seleções nacionais na goleada de Portugal sobre Liechtenstein, pela primeira rodada das Eliminatórias da Eurocopa de 2024. O astro português ainda marcou dois gols no duelo e ampliou a diferença para Messi no embate particular que eles travam. Ele é o maior artilheiro em atividade no futebol, com 830 tentos na carreira.MESSI TEM MAIS UMA NOITE ESTRELADAMessi atingiu a marca história em um jogo que começou e terminou em festa. Torcedores argentinos lotaram o estádio Monumental de Núñez. Foi a primeira partida da Albiceleste na Argentina desde a conquista da Copa do Mundo de 2022, no Catar.O camisa 10 esteve com a família em campo, falou no microfone para os torcedores e foi ovacionado. A noite foi coroada com o golaço de falta do craque, aos 44 do segundo tempo. Ele se declarou aos torcedores e exaltou as conquistas recentes da Argentina após a partida: "Sempre sonhei com esse momento, poder comemorar com vocês. Ganhamos a Copa América, a Finalíssima contra Itália e por fim a Copa do Mundo", destacou.CR7 SUBLINHA SEU NOME NA HISTÓRIACristiano Ronaldo deu a volta por cima após terminar em baixa na Copa com Portugal. O camisa sete se desentendeu com o então técnico, Fernando Santos, e perdeu a titularidade da equipe na reta final no torneio.Ele chegou a colocar seu futuro representando o país em xeque após a eliminação nas quartas de final para o Marrocos. O próprio jogador confessou que chegou a cogitar se aposentar da seleção portuguesa.Porém, o atacante de 38 anos reencontrou o ânimo após ser convocado por Roberto Martínez, o novo técnico da seleção. Ele acabou provando que "ainda tem muito para dar" com o uniforme de seu país, como havia profetizado.CR7 foi titular, quebrou mais um recorde e fez dois gols no primeiro jogo de Portugal pós-Copa. São 197 partidas disputadas pela seleção portuguesa. Ele superou o kuwaitiano Bader Al-Mutawa, com quem dividia a liderança.O QUE ELES DISSERAM APÓS OS FEITOS HISTÓRICOS"Quero agradecer a todos vocês por todo o carinho na Copa e desde antes do título. Eu disse durante muito tempo que ia fazer todo o possível por isso, sempre sonhei com esse momento, poder comemorar com vocês. Ganhamos a Copa América, a Finalíssima contra Itália e, por fim, a Copa do Mundo", disse Messi."Sensações tão boas por voltar a jogar e marcar pela nossa seleção em um estádio especial para mim. Orgulhoso por ser o jogador com mais partidas internacionais da história", afirmou Cristiano.