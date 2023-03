Com desfalques, Grêmio tenta reverter a vantagem do Ypiranga para chegar à decisão do Gauchão

A missão é ingrata. Depois de desperdiçar muitas chances de matar a partida na primeira etapa do jogo de ida, o Grêmio sofreu a virada em Erechim, perdeu por 2 a 1 para o Ypiranga e, agora, terá que correr atrás do prejuízo para chegar à decisão do Campeonato Gaúcho. O duelo deste sábado, às 16h30min, na Arena, terá o apoio em massa da torcida gremista, que pode chegar a 40 mil pessoas. Para avançar à final, o Tricolor precisa de uma vitória por dois gols ou mais de diferença. Triunfo simples provoca as penalidades.

A semana está sendo de muitos testes e mistério no CT Luiz Carvalho. O técnico Renato Portaluppi fechou os treinamentos desde a quarta-feira. Com as lesões do lateral-direito Fabio e dos meio-campistas Cristaldo e Pepê, o clube oscilou da sonegação de informações até um boletim médico no dia seguinte, deixando no ar que os atletas podem até mesmo atuar. Entretanto, as lesões musculares levam a crer que eles não se recuperam a tempo e estão fora da partida decisiva. Villasanti e Carballo servindo às suas seleções são baixas certeiras. Já Kannemann foi expulso em Erechim.

Nesta sexta-feira, Portaluppi concederá a coletiva pré-jogo, na qual poderá indicar algumas escolhas ou manter o mistério até uma hora antes da partida, quando a escalação é divulgada. No imaginário do torcedor, o que se passa é a utilização do questionável Thiago Santos. Ele pode ter a parceria do polivalente Thaciano. O experiente Lucas Silva também é opção para a primeira função. Darlan ainda corre por fora por um lugar no time.

De todos os lesionados, o meia Cristaldo é o que Portaluppi nutri alguma esperança para atuar. O argentino não jogou em Erechim no último final de semana e é a grande incógnita na escalação para este sábado. Mais à frente, caso se confirme a ausência de Cristaldo, Vina deve atuar centralizado, com Ferreira aberto pela esquerda e Bitello pela direita.

Uma possível escalação pode ter Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Bruno Uvini e Reinaldo; Thiago Santos (Lucas Silva ou Darlan), Thaciano, Bitello, Vina e Ferreira; Luis Suárez.

O adversário tricolor vem de três jogos de invencibilidade e a moral elevada. Após eliminar o Bragantino na Copa do Brasil e vencer o Tricolor no jogo de ida, o técnico Luisinho Vieira tem uma dúvida entre MV, Willian Barbio e Claiton na frente. Com Claiton, a equipe ganharia mais segurança defensiva. O Canarinho pode ter Caíque; Gedeilson, Islan, Windson e PK; Lorran, João Pedro, Mossoró e Mateuzinho; Erick e Barbio (MV ou Claiton).