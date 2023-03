Com menos mistério, Inter busca vaga na final diante do Caxias

A primeira grande decisão do Inter será neste domingo (26), às 18h, no estádio Beira-Rio. Com a expectativa do apoio de 35 mil torcedores, o time de Mano Menezes vai em busca de uma vaga para decidir o Campeonato Gaúcho. Depois do empate em 1 a 1 no jogo de ida com o Caxias, uma nova igualdade no placar leva a decisão da vaga para os pênaltis.

Nesta quinta-feira, o técnico Mano Menezes concedeu uma coletiva após o antepenúltimo treino antes da partida. Minimizando alguns mistérios, o treinador confirmou a presença de alguns jogadores que foram tratados como incertezas ao longo da semana. Sem contar com o lesionado Renê para a lateral-esquerda, o jovem Thauan Lara será o substituto.

Já no meio-campo, Carlos de Pena, que iniciou no banco no Centenário, será titular neste domingo. Mano não confirmou quem será seu parceiro na primeira função. Sem contar com Johnny, que está na seleção norte-americana, Matheus Dias e Baralhas brigam por uma vaga.

"Matheus Dias é o mais parecido na função. Baralhas e Johnny são segundos volantes. Johnny era até terceiro. Baralhas também foi usado assim", disse o treinador, dando indício de que Matheus Dias pode ser o escolhido. Mas ele reforçou: "Precisamos conversar para que as oscilações não aconteçam. Vai jogar um dos dois, ele (Matheus) ou o Baralhas, juntamente com o De Pena".

O grande mistério segue sendo no ataque. A única é que Pedro Henrique não será improvisado como falso 9. Dessa forma, Luiz Adriano deve ser mantido na equipe, sobrando uma vaga entre Wanderson ou PH. Em Caxias do Sul, PH foi o escolhido. "A equipe se ajustou ano passado com o Alemão. Iniciamos diferente pelo rendimento, então, voltamos a usar o centroavante. Contra o Caxias iniciaremos com centroavante sim, se eu optasse por Pedro Henrique seria improviso", justificou.

Perguntado se joga Wanderson ou PH, de forma descontraída, Mano respondeu: "Joga um dos dois. Já fizemos no ano passado, até revezamos. Eles têm atuações próximas. São dois titulares da equipe. Eles se sentem, nós sentimos e a torcida sente. Mas, às vezes o treinador só pode colocar um".

O Colorado deve ir a campo com Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Thauan Lara; Matheus Dias (Baralhas), De Pena, Mauricio, Alan Patrick e Pedro Henrique (Wanderson); Luiz Adriano. O adversário, que ainda não perdeu para o Colorado neste ano, pode repetir a mesma escalação do jogo de ida. Com isso, o técnico Thiago Carvalho pode mandar o time a campo com Bruno Ferreira; Marcelo, Dirceu, Fernando e Dudu Mandai; Vini Guedes, Marciel e Peninha; Jean Dias, Diego Rosa e Eron.