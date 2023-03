Inter não perde para o Caxias no estádio Beira-Rio desde 1990

Um novo empate diante do Caxias leva a decisão da vaga na grande decisão do Campeonato Gaúcho para os pênaltis. Entretanto, o torcedor colorado pode confiar nos números positivos diante da equipe da Serra, no Beira-Rio, para avançar na competição. A última vez que o Colorado perdeu para o time grená em casa foi em junho de 1990. Nas últimas 23 partidas, são 17 vitórias e seis empates.

Ao todo, os dois times se enfrentaram 42 vezes pelo Gauchão na casa colorada. O Inter venceu em 28 oportunidades, enquanto o Caxias triunfou em outras quatro. Nove partidas acabaram empatadas. Neste ano, ninguém venceu. Pela fase de grupos, no Beira-Rio, após sair na frente, o Inter sofreu a virada e precisou buscar a igualdade no final da partida, terminando em 2 a 2. Já no último sábado, pelo duelo de ida das semifinais, no Centenário, novo empate, desta vez em 1 a 1.

Para não precisar decidir tudo nos pênaltis, o técnico Mano Menezes deve mudar a escalação mandada a campo na primeira partida. Wanderson, que iniciou no banco de servas, pode começar entre os titulares. Com isso, volta a discussão de quem sairá do time. Luiz Adriano tem as características desejadas pelo comandante, mas apresentou uma atuação abaixo do esperado na Serra.

Por outro lado, Mano teria que sacar o artilheiro da competição - Pedro Henrique, com oito gols -, para devolver o camisa 11 ao time inicial. PH tem um número ainda mais curioso nesta temporada. O atacante marcou em todos os jogos no Beira-Rio em 2023. Ele não atuou apenas na goleada sobre o Esportivo por 4 a 1, já que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O camisa 28 balançou as redes diante do próprio Caxias, São Luiz, Ypiranga e São José.

Na atividade desta quarta-feira, apenas os 30 minutos inicias do treino foram abertos para a imprensa. Sem contar com Johnny, que está com a seleção dos Estados Unidos, a tendência é que Mano escale o meio-campo com Matheus Dias e De pena. Sendo assim, o Colorado pode ir a campo com Keiller; Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e Thauan Lara; Matheus Dias, De Pena, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson (Pedro Henrique); e Luiz Adriano.

Antes do duelo de domingo (26), às 18h, no Beira-Rio, Mano comandará mais três treinamentos, todos no turno da manhã. Nesta quinta-feira, o treinador concederá uma coletiva para falar sobre o enfrentamento com o Caxias.