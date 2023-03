Portaluppi começa o mistério para definir o time titular do Grêmio para sábado

Os treinos fechados para definir a equipe titular que tem a missão de reverter a vantagem do Ypiranga, pelo Gauchão, tiveram início nesta quarta-feira (22). O técnico Renato Portaluppi não permitiu nenhuma imagem da atividade. O setor mais indefinido é o meio-campo. Com as baixas confirmadas dos convocados Villasanti e Carballo, e do lesionado Pepê, algumas vagas surgem para serem preenchidas. O treinador ainda tem esperança de contar com o meia argentino Cristaldo, mas a lesão muscular pode deixá-lo de fora das duas partidas da semifinal.

Três jogadores parecem estar garantidos do meio para frente: Bitello, Vina e Ferreira. Com isso, restam duas vagas em aberto. Lucas Silva, Thiago Santos, Thaciano, Darlan, Gabriel Silva e até mesmo Zinho aparecem como opções para Portaluppi. Nesta sexta, o técnico falará para a imprensa, mas a tendência é que o mistério siga até uma hora antes de a bola rolar.

As demais reposições estão solucionadas. João Pedro será o substituto de Fabio, afastado por uma lesão muscular no jogo de ida, na lateral-direita, enquanto Bruno Uvini ocupa a vaga do suspenso Kannemann, expulso em Erechim. Fora de campo, o apoio será incondicional em busca da vaga na decisão. A torcida já esgotou todos os ingressos para os setores Superior da Arena para a partida de sábado, às 16h30min.