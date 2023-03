Casemiro reforça liderança em seleção sem pilares da era Tite

Casemiro olha para o lado e não enxerga na primeira convocação da seleção após a Copa do Mundo do Catar nenhum dos jogadores que compartilhavam com ele o papel de liderança na era Tite. A referência é ele, entre os que vão enfrentar o Marrocos, no sábado (25), sob o comando do interino Ramon Menezes.

A liderança de Casemiro se vê em campo, pelo histórico na seleção e até mesmo na rotina de trotes a qual os novatos são submetidos.

O zagueiro Marquinhos é outro integrante do bloco de líderes da seleção na era Tite, mas foi cortado por lesão e por isso não está com o grupo treinado por Ramon no Marrocos.

A seleção atual começa o ciclo sem Neymar, Alisson e Thiago Silva - além de Dani Alves, que está preso. Nenhum deles anunciou aposentadoria da seleção. Neymar e Alisson tendem a voltar nas próximas convocações.

Casemiro também é o jogador com o maior número de jogos entre os atuais convocados da seleção brasileira: são 69 partidas, somadas desde 2011.

O PAPEL DO VOLANTE NO AMBIENTE DO GRUPO

Casemiro vive grande temporada no Manchester United e sempre foi destaque indiscutível no Real Madrid. Na seleção, sua condição de referência -por vezes silenciosa - ficou evidente em momentos de ausência, como nas quartas de final da Copa 2018, quando o Brasil perdeu para a Bélgica.

O papel de Casemiro se dá também na recepção dos mais jovens. Nas refeições, é comum vê-lo sentado na ponta da mesa, "comandando" o trote aos novatos.

"Casemiro já estava falando ali antes de começar o treino que era para a gente se preparar, para cantar hino, preparar música. Ele disse que iria inovar, colocar novas coisas", disse o volante André, na segunda-feira (20).

ÍDOLO DOS GAROTOS

Casemiro é uma das referências para a nova geração de meio-campistas do Brasil. A admiração se dá pelo combo que tem o tempo na seleção, a forma de jogar e o quanto ele conquistou no futebol europeu.

Andrey Santos é um desses fãs de Casemiro, segundo André, o pai do volante vascaíno: "Ele mira muito o Casemiro". Andrey e Casemiro, inclusive, devem formar a dupla titular no meio-campo do Brasil contra Marrocos, sábado, às 19h.

E O ASSUNTO TÉCNICO?

Casemiro é citado pelos companheiros até mesmo na especulação sobre o próximo técnico da seleção. Como a CBF tem Carlo Ancelotti como favorito, o volante entra no assunto por ter trabalhado e ter sido campeão com o italiano no Real Madrid.

"Eu comentei com o Casemiro, Vini e Militão. Há grande possibilidade dele vir. Me falaram que ele é excepcional, todos gostam dele, é muito vitorioso. Veremos no futuro próximo se ele estará aqui ou não", disse o goleiro Ederson.