Grêmio: Fabio, Pepê e Cristaldo têm lesões confirmadas

Na segunda-feira (20) após a derrota para o Ypiranga, a direção do Grêmio disse que não daria informações sobre as condições dos atletas lesionados. Entretanto, menos de 24 horas depois, através do Twitter oficial do clube, o Departamento de Ciência, Saúde e Performance informou que o lateral-direito Fabio e os meio-campistas Cristaldo e Pepê foram submetidos a exames de imagem e tiveram diagnosticadas lesões musculares.

Mesmo que a informação seja de que os atletas serão reavaliados diariamente, a tendência é de que os três não tenham condições de enfrentar a equipe de Erechim no sábado, às 16h30min, na Arena, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. O meia argentino é o que pode surpreender e aparecer, pelo menos, em uma parte da partida, mas com pouquíssimas chances. A lesão de Cristaldo é muscular de grau um na coxa direita. Embora ele não tenha atuado no primeiro jogo, um retorno precoce poderia agravar o problema e comprometer o início do Campeonato Brasileiro.

Dos três atletas, o que mais preocupa é Pepê. Ele deve ficar de fora até mesmo de uma possível final, caso o Tricolor avance. A previsão de afastamento do camisa 8 dos gramados é de três a quatro semanas. Desta forma, a possível lista de seis desfalques para o duelo decisivo vai se confirmando.

Além dos machucados, o zagueiro Kannemann, suspenso, após a expulsão em Erechim, e os convocados Villasanti e Carballo, pelas seleções do Paraguaia e Uruguai, respectivamente, fecham a lista de baixas. A partir desta quarta, o técnico Renato Portaluppi fecha todos os treinamentos para encontrar a melhor formação para reverter o 2 a 1 sofrido no jogo de ida. Em caso de vitória simples do Grêmio, a vaga na grande decisão será conhecida nos pênaltis. Para avançar sem sustos, o Tricolor precisa vencer com dois gols de vantagem.

Na zaga, Bruno Uvini deve ser o parceiro de Bruno Alves. Na lateral, João Pedro entra naturalmente. Já no meio-campo, com tantos desfalques, Thiago Santos deve ser a solução ao lado de um Bitello recuado. Vina é outro que pode mudar de posição e virar o meia-armador. Todas essas opções começam a ser testadas pelo treinador a partir desta quarta-feira.

O polivalente Thaciano é outro que surge como coringa diante de tantas ausências. A direção não se manifestou oficialmente sobre o interesse real do Bahia em contratá-lo. Mas caso isso ocorra, uma possível saída pode acontecer apenas depois do término do Gauchão. Após uma passagem exitosa de seis meses pelo tricolor baiano em 2021, Thaciano é visto como um ótimo reforço para o Brasileirão.