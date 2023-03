Cobiçado na Europa, Mauricio renova com o Inter até o fim de 2027

Em meio a sondagens e interesse do futebol europeu, o Inter anunciou nesta terça-feira (21) a renovação de contrato com o meia Mauricio até dezembro de 2027. O antigo vínculo do jogador de 21 anos era válido até o final de 2025. Titular incontestável com Mano Menezes, Mauricio é um jogador importante no elenco colorado, mas que ainda oscila um pouco.

A renovação com o meia é estratégica, já que clubes da Europa e até mesmo do País estão interessados em contratá-lo. Com o aumento do tempo de contrato, a multa rescisória também foi reforçada. Entretanto, o valor não foi revelado e é mantido em sigilo. No ano passado, o Red Bull Bragantino fez uma proposta de 10 milhões de euros para tirar o jogador do Beira-Rio, mas a direção acredita que pode lucrar mais com uma venda para o mercado externo.

Nesta temporada, uma sondagem do Corinthians também foi recebida pelos representantes do atleta. Da mesma forma, times da Europa estão de olho em Mauricio. O último clube que especulou o meia foi o Benfica, de Portugal, mas sem uma proposta concreta. Mauricio está no Colorado desde novembro de 2020, vindo em uma troca por William Pottker junto ao Cruzeiro.

Pensando na decisão do próximo domingo, às 18h, diante do Caxias, nesta terça-feira, o departamento médico informou que Mano não poderá contar com Renê para o duelo de volta pela semifinal do Gauchão. O lateral-esquerdo teve confirmada uma lesão muscular na coxa direita e é dúvida, inclusive para o primeiro jogo das finais, caso o Colorado passe pela equipe da Serra. Com isso, Thauan Lara deve ser o titular.

Os meio-campistas Matheus Dias e Mauricio, que deixaram o campo com desconfortos na panturrilha direita e joelho direito, respectivamente, foram reavaliados e liberados. Eles trabalharam normalmente na reapresentação do grupo na manhã desta terça. Nesta quarta, Mano comanda mais um treinamento visando a partida de domingo, que segue com ingressos promocionais para os associados do clube, que não pagam, mediante check-in no portal Mundo Colorado.