Libra - A Liga do Futebol Brasileiro divulgou nesta terça-feira (21) um documento em que apresenta os pontos-chave de sua proposta para a criação de uma liga de clubes, que seria responsável por organizar o Campeonato Brasileiro. A Libra sustenta que o modelo proposto "diminui o gap financeiro entre os clubes no cenário nacional". A proposta conta com uma regra de transição, preserva os repasses para Flamengo e Corinthians pelos cinco primeiros anos e prevê receita para os clubes rebaixados - algo que não existe no cenário atual. Seleção brasileira - O técnico interino Ramon Menezes esboçou a equipe com Vitor Roque titular para o amistoso contra o Marrocos no sábado, às 19h (de Brasília), em Tânger. O time que começou o treino tinha Ederson; Emerson Royal, Eder Militão, Ibañez e Alex Telles; Casemiro, Andrey e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vini Jr. e Vitor Roque. Entraram Raphael Veiga na vaga de Paquetá e Antony no lugar de Rodrygo ao longo da atividade. Seleção brasileira 2 - Alguns membros da comissão técnica ainda não receberam parte da premiação da Copa do Mundo de 2022, no Catar. A CBF disse que os valores serão pagos na folha de pagamento deste mês. Robinho - O ministro Francisco Falcão foi sorteado como o novo relator do processo que pode levar o jogador à cadeia pelo estupro de uma mulher na Itália. Com 24 anos de STJ, Falcão já foi acusado por uma associação de magistrados por fazer um comentário considerado sexista contra uma colega do tribunal. Em 2021, ele foi criticado por dizer "ninguém aguenta mais essa velha" durante um julgamento virtual. Adebayor - O atacante togolês anunciou sua aposentadoria do futebol aos 39 anos. Ele usou as redes sociais para informar o fim da carreira, que, segundo ele, 'foi uma jornada incrível'. Adebayor iniciou sua trajetória na França, jogando por Metz e Monaco, e chegou ao Arsenal em 2006, onde viveu o ponto alto de sua carreira. Kung Fu - A 2ª Copa Baowei ocorre neste domingo, a partir das 9h, no Ginásio Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Cerca de 60 atletas estão confirmados para mais de 120 combates de Kung Fu tradicional. A programação do evento conta ainda com apresentação ligadas à cultura chinesa. A entrada e o estacionamento são gratuitos.