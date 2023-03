Membros da seleção ainda não receberam parte da premiação da Copa do Mundo

Membros da delegação da seleção brasileira ainda não receberam parte da premiação da Copa do Mundo de 2022, no Qatar. O repasse da verba é feito pela CBF, com dinheiro enviado pela Fifa. A CBF ainda não fez o depósito total do valor referente à classificação até as quartas de final da Copa. Os jogadores já receberam, mas há membros da comissão técnica que esteve no Catar e responsáveis por outras funções na seleção que não viram o dinheiro cair na conta até o momento.

Nessa situação, estão profissionais já demitidos. A CBF diz que seus prestadores receberam o valor completo, mas há casos em aberto. O fato de o montante só ter aparecido cerca de três meses depois do Mundial desagradou alguns jogadores.

A CBF diz que houve uma demora da Fifa e nega atraso na sua parte do processo. Ela alega ainda que antecipou parte do dinheiro aos jogadores, na comparação com o dia em que a Fifa fez o repasse.

O QUE DIZ A CBF

A entidade afirma também que quitará as pendências na folha deste mês, que é paga no dia 30. “O questionamento apresentado pela reportagem não corresponde à verdade. Na ocasião do compromisso da CBF com a comissão técnica e jogadores, relativo à premiação da campanha na Copa do Mundo, ficou estabelecido que, no momento em que a Fifa repassasse a cota correspondente à CBF pela atuação da seleção brasileira na competição, o valor seria destinado diretamente aos jogadores e comissão técnica.

Porém, como o processo por parte da FIFA teve uma demora além da prevista, a CBF antecipou o pagamento para os jogadores para o dia 2 de março, ou seja, há 18 dias. Posteriormente, no dia 10 de março, a Fifa fez o repasse dos recursos. E, no mesmo dia 10, todos os prestadores de serviço que participaram da Copa do Mundo receberam os valores devidos.

Já os ex-funcionários da CBF, que fizeram parte da comissão técnica, terão os valores correspondentes à premiação pagos na folha de março da entidade, considerando todos os tributos referentes a esse pagamento, como rege a legislação trabalhista brasileira. Portanto, não há mais qualquer pendência por parte da CBF no que diz respeito ao pagamento referente à Copa do Mundo".

DE ONDE VEM A PREMIAÇÃO

A CBF tem direito a US$ 17 milhões (R$ 89 milhões) pelo fato de o Brasil ter chegado às quartas de final - o Brasil parou na Croácia, nos pênaltis. Parte desse dinheiro é distribuído entre os membros da delegação, segundo os moldes acordados antes do Mundial com os integrantes do grupo da seleção.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, disse durante a Copa que houve definição dos percentuais na data Fifa de setembro de 2022, em Paris. A CBF avisou quanto cada um, individualmente, ganharia em todos os cenários possíveis de desempenho da seleção no Qatar.

PRÓXIMO COMPROMISSO

A seleção brasileira volta a campo pela primeira vez desde a Copa do Mundo no próximo sábado (25), para enfrentar o Marrocos em amistoso. A bola rola às 19h (de Brasília) e é a estreia do técnico interino Ramon Menezes.