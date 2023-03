CBF quer amistoso de despedida no Brasil antes da Copa do Mundo feminina

Folhapress

A CBF deseja realizar um amistoso de despedida dos torcedores no Brasil antes da Copa do Mundo feminina, que acontecerá entre os dias 20 de julho a 20 de agosto na Austrália e na Nova Zelândia. O desejo de atuar no Brasil foi manifestado durante a convocação para os amistosos contra Inglaterra e Alemanha, que acontecerão nas datas Fifa de abril. Serão os últimos jogos antes do Mundial.Estiveram na coletiva na sede da CBF a técnica, Pia Sundhage, e a supervisora das seleções femininas, Ana Lorena Marché. "Sim, temos o interesse de de realizar um amistoso no Brasil para que possamos nos despedir da nossa torcida. E queremos alguns treinos por aqui também", disse Marché.SELEÇÃO JÁ TEM "BASE CAMP" DEFINIDO NA AUSTRÁLIAA seleção brasileira já tem seu "base camp" definido na Austrália, que servirá como um "QG" de preparação para a Copa do Mundo. O base camp será no Moreton Bay Central Sports Complex, na baía de Moreton, região metropolitana de Brisbane."Depois da última data Fifa fomos completar nossas vistorias e iremos fazer 90% da nossa preparação por lá. Foi algo feito totalmente em conjunto com a comissão técnica e a parte de logística e planejamento", disse Ana Lorena Marché, supervisora de seleções femininas da CBF.DISPUTA DE TÍTULO COM INGLATERRAO duelo com a Inglaterra no dia 6 de abril, em Wembley (ING), valerá o título da Finalíssima Feminina, torneio que reúne o campeão da Copa América e da Euro. Já o amistoso com a Alemanha será no dia 11 de abril em Nuremberg (ALE). O Brasil está no Grupo F da Copa do Mundo com França, Jamaica e Panamá.